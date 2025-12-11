SAN SEVERO – Il presidente del Consiglio comunale, Rosa Caposiena, ha convocato l’Assise cittadina in seduta pubblica per martedì 16 dicembre 2025 alle ore 12.30 (prima convocazione) e, in eventuale seconda convocazione, per giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 10.30, presso la Sala consiliare “Luigi Allegato” di Palazzo di Città.

La convocazione avviene ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio comunale e dell’art. 8 dello Statuto comunale.

I principali punti all’ordine del giorno

L’ordine del giorno è particolarmente articolato e tocca temi di carattere finanziario, sociale, amministrativo e urbanistico, oltre ad alcuni atti di indirizzo politico.

Tra i punti previsti, si segnalano in particolare:

Comunicazioni del Presidente e della Presidenza del Consiglio;

Annuncio di interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 58, comma 3, del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consultive consiliari;

Interrogazione a risposta orale sui controlli nel Parco “Baden Powell” , con particolare attenzione alla sicurezza e alla vivibilità dell’area;

Interrogazione a risposta orale sugli atti vandalici in Piazza Incoronazione , tema più volte al centro del dibattito cittadino;

Interrogazione consiliare sulle iniziative per le festività natalizie e di fine anno 2025/2026 , con richiesta di chiarimenti su finanziamenti, organizzazione di eventi e programmazione complessiva;

Interrogazione sul rischio di commissariamento del Comune di San Severo in relazione al mancato raggiungimento, per il servizio di “trasporto studenti con disabilità”, degli obiettivi e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) previsti per il 2024;

Interrogazione a risposta orale sui concorsi per personale amministrativo e tecnico , per chiarire l’effettiva volontà dell’Amministrazione di procedere a nuove selezioni;

Interrogazione sul mancato finanziamento delle barriere architettoniche nelle scuole, tema che investe direttamente l’accessibilità degli edifici scolastici cittadini.

Mozione e atti di indirizzo

In discussione anche una mozione ai sensi dell’art. 60 del Regolamento del Consiglio comunale relativa all’intitolazione di una scuola, di una via o di una piazza pubblica ai magistrati Beato Rosario Livatino, Antonino Saetta e Gaetano Costa, vittime della mafia.

Si tratta di un atto di forte valore simbolico e civico, volto a ribadire l’impegno della comunità sanseverese sui temi della legalità e della memoria.

Bilancio, tributi e partecipate

La seduta sarà chiamata ad esprimersi su una serie di provvedimenti di natura finanziaria:

Ratifica della delibera di Giunta n. 226 del 18.11.2025 relativa alla IX variazione d’urgenza del Bilancio di previsione 2025-2027 , ai sensi degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000;

Ratifica della delibera di Giunta n. 241 del 28.11.2025 sulla X variazione d’urgenza del Bilancio di previsione 2025-2027 , adottata con le medesime modalità normative;

Imposta municipale propria (IMU) : conferma e approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per l’anno 2026 ;

Revisione periodica delle partecipazioni comunali al 31.12.2024, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con le conseguenti determinazioni in merito al mantenimento o alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell’Ente.

Consiglio Comunale dei Ragazzi e debiti fuori bilancio

All’attenzione del Consiglio anche l’approvazione del Regolamento per la costituzione e il funzionamento del C.C.R. – Consiglio Comunale dei Ragazzi, uno strumento di partecipazione civica che punta a coinvolgere i più giovani nella vita istituzionale della città.

La parte finale della seduta sarà dedicata al riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, tra cui:

Ordinanza di assegnazione somme – R.G.E. n. 493/2025 del Tribunale di Foggia – Ufficio esecuzione mobiliare;

Sentenza n. 1628/2025 della Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione civile;

Decreto ingiuntivo n. 379/2025 (R.G. 588/2025) del Giudice di Pace di San Severo;

Debito correlato alla procedura esecutiva n. 1366/2024 R.G.E. del Tribunale di Foggia , anche ai sensi dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

Sentenza n. 158/2025 del Giudice di Pace di San Severo.

La seduta del Consiglio comunale si preannuncia quindi densa di contenuti, con questioni che toccano da vicino la quotidianità dei cittadini, la programmazione economico-finanziaria dell’Ente, le politiche sociali e scolastiche e il ruolo simbolico della città nella lotta alla criminalità organizzata.