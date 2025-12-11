Sequestro di 400 kg di vongole a Manfredonia: prodotto non tracciato reimmesso in mare

MANFREDONIA (FG) – Un’operazione della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia ha portato al sequestro di circa 400 chilogrammi di vongole della specie Chamelea gallina, rinvenute nel porto cittadino e destinate al commercio illecito.

L’intervento rientra nelle attività di “Polizia del mare” svolte dal Reparto Operativo Aeronavale (ROAN) di Bari.

L’azione, frutto di controlli mirati e condotta tramite l’impiego congiunto di unità navali e pattuglie a terra, ha permesso di intercettare un furgone che trasportava le vongole in maniera totalmente irregolare. Il prodotto era confezionato in retine di plastica ed era pronto per essere immesso sul mercato ittico nazionale, eludendo ogni normativa sanitaria.

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, la merce era priva di qualsiasi tracciabilità, condizione che rappresenta un serio rischio per la salute dei consumatori oltre a generare concorrenza sleale nei confronti degli operatori del settore che rispettano le regole.

Le vongole sequestrate sono state reimmesse in mare, dopo la certificazione dell’autorità sanitaria veterinaria che ne ha dichiarato la non idoneità al consumo umano. L’operazione ha permesso non solo di sottrarre dal mercato un prodotto potenzialmente pericoloso, ma anche di contribuire al ripopolamento dell’ambiente marino.

L’intervento si inserisce in un più ampio dispositivo di vigilanza messo in campo dal Servizio Navale della Guardia di Finanza, impegnato – oltre che nella tutela economico-finanziaria – anche nella protezione dell’ecosistema marino, nel rispetto delle norme sulla pesca e nella difesa del patrimonio naturale del Paese.