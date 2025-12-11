"Sicuri che questa sia l'Amministrazione del cambiamento? Ad oggi, sempre gli stessi problemi" - COMBO MANFREDONIA

Lettera aperta inviata alla redazione di StatoQuotidiano.it

Manfredonia, 11 dicembre 2025.

Chiedo la pubblicazione di questa mia riflessione, nel rispetto del diritto di critica e di cronaca, relativamente alla situazione del decoro urbano, del rifacimento del manto stradale, della municipalizzata in house ASE SpA e dell’attuale Amministrazione comunale di Manfredonia.

Oggi, dicembre 2025, a circa 18 mesi dall’insediamento, ci troviamo dinanzi a un’Amministrazione comunale delle promesse fatte e finora non mantenute. Si era parlato del cambiamento della città, della risoluzione di tante criticità emerse durante la precedente Amministrazione e durante la fase commissariale, della pulizia e del decoro urbano, mentre a oggi si vede degrado in diverse zone di Manfredonia e abbandono incontrollato di rifiuti. Vedremo, in tal senso, se la tanto annunciata videosorveglianza sortirà effetti positivi.

Partiamo dal presupposto che il rifacimento delle strade non è merito esclusivo del Comune o degli assessori, bensì è un dovere dell’Enel, che deve ripristinare quanto è risultato deturpato.

Abbiamo un Sindaco che spesso sembra non avere contezza dei fatti di cui parla: nei Consigli comunali sembra leggere quanto gli viene suggerito e mostra di non essere informato sui fatti. Lui racconta, si anima, si impegna in modo “filosofico”, ma i fatti, in realtà, sono altri.

Situazione scottante, da tempo: l’ASE SpA. Il Sindaco ammette che la municipalizzata in house del Comune di Manfredonia nel 2021 venne riconosciuta dai Commissari con una pianta organica di 102 unità, mentre oggi la stessa pianta organica è costituita da 67 dipendenti a tempo indeterminato. Questo vuol dire una pianta organica inferiore di 35 unità rispetto a quanto previsto.

Da qui, ritengo che il Sindaco di Manfredonia, con la sua Giunta, abbia sottovalutato un bando pubblico con graduatoria ufficiale, dalla quale si sarebbe dovuto attingere nel momento in cui si fossero verificati pensionamenti, licenziamenti e licenziamenti volontari, poiché la pianta organica ufficiale – ribadisco – era sempre di 102 unità.

Invece oggi ci troviamo di fronte a una situazione oggettivamente grave: graduatoria bloccata dal 2023, senza scorrimento di personale a tempo indeterminato, ma – nonostante questo – il Comune non si oppone alla chiamata di candidati tramite agenzie interinali, per ASE SpA, con conseguente sperpero di denaro pubblico.

Sempre il Sindaco, in un recente Consiglio comunale (in data 5 dicembre 2025), ha comunicato che non si può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in ASE, perché servirebbe un piano industriale da cui il controllo analogo (una forma di controllo pubblico esercitato da un Ente sulla propria società in house – in questo caso ASE SpA – che gli consente di esercitare un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative) dovrebbe esprimere un proprio parere.

Probabilmente, il Sindaco di Manfredonia dimentica quanto aveva già detto nello stesso Consiglio comunale del 5 dicembre, ovvero che l’ASE aveva una pianta organica di 102 unità. Pertanto, il sotto organico resta sempre di 35 dipendenti in meno. Difatti, l’ASE ha già un piano industriale del 2021, che dichiara le 102 unità, e che il controllo analogo ad oggi non ha preso in considerazione nella documentazione del 2021.

Infine, una riflessione sull’assessorato di chi, nella precedente Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rotice, spesso interveniva nei Consigli comunali e, con dichiarazioni – con carte e atti ufficiali alla mano – sosteneva con forza che la città era sporca, che c’era immondizia ovunque, che bisognava assumere personale in ASE – del bando di concorso 2021/2022 – per “dare dignità ai lavoratori, padri di famiglia”. Che fine hanno fatto tutti quei propositi e quell’indignazione?

Il tempo è passato, ma i problemi in ASE sono rimasti esattamente gli stessi, anche con questa Amministrazione comunale.

Nel frattempo, parte degli ex dipendenti della municipalizzata ASE SpA hanno fatto ricorso ad alcuni legali del foro di Foggia per il riconoscimento dei propri diritti, negati – a loro dire – in modo arbitrario da parte dell’Amministrazione comunale.

In conclusione, ci ritroviamo dinanzi a una situazione alquanto sgradevole e deludente; chiediamo, a tal fine, un celere intervento da parte degli organi ed enti preposti.

È una questione di dignità, di coerenza e di rispetto per gli ex dipendenti dell’ASE e per tutti i cittadini di Manfredonia.

Manfredonia, 11 dicembre 2025.