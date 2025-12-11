Edizione n° 5912

BALLON D'ESSAI

SICOLO TOP // Sicolo (CIA): “La Cucina Italiana Patrimonio Unesco è merito degli agricoltori”
11 Dicembre 2025 - ore  11:06

CALEMBOUR

ESPLOSIVO // Brindisi: assalto con esplosivo a un bancomat, i ladri in fuga seminano chiodi
11 Dicembre 2025 - ore  11:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Stadio Pino Zaccheria, prorogati i termini per la Fase I dei lavori PNRR. FOCUS

ZACCHERIA HOME Stadio Pino Zaccheria, prorogati i termini per la Fase I dei lavori PNRR. FOCUS

Nuovo capitolo nella complessa vicenda dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio comunale Pino Zaccheria

Stadio Pino Zaccheria, prorogati i termini per la Fase I dei lavori PNRR

Stadio Zaccheria - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Nuovo capitolo nella complessa vicenda dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio comunale Pino Zaccheria, finanziati con fondi PNRR per la rigenerazione urbana. L’Area 9 – Opere pubbliche PNRR ha adottato una determinazione che prende atto della proroga dei termini per la conclusione della Fase I dell’intervento, relativa in particolare alla Curva Nord – settore ospiti.

Il cantiere, avviato dopo un articolato iter di progettazione e verifiche tecniche, aveva subito uno stop a marzo 2025 con la sospensione delle lavorazioni e l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto con l’originaria aggiudicataria Smacos s.r.l., per presunti inadempimenti. In applicazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto legge 76/2020, il Comune ha avviato le procedure per il completamento dei lavori con un nuovo esecutore, individuato nel raggruppamento temporaneo di imprese formato da Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) e Consorzio Innova società cooperativa (mandante).

La proroga riguarda dunque i tempi di ultimazione della prima fase, necessari a riorganizzare l’esecuzione delle opere in continuità amministrativa e nel rispetto delle regole PNRR, che impongono il raggiungimento di milestone e target entro scadenze prefissate. Il quadro economico dell’intervento, pari a 2,75 milioni di euro, comprende sia i lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell’impianto sportivo, sia le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, verifiche, collaudo e oneri fiscali.

Con l’atto di proroga, l’Amministrazione ribadisce la volontà di portare a termine il cantiere, considerato strategico non solo per la sicurezza e la funzionalità dello stadio ma anche per l’immagine sportiva della città e per il rispetto degli impegni assunti con l’Unione europea sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO