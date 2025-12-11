Stadio Pino Zaccheria, prorogati i termini per la Fase I dei lavori PNRR

Nuovo capitolo nella complessa vicenda dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio comunale Pino Zaccheria, finanziati con fondi PNRR per la rigenerazione urbana. L’Area 9 – Opere pubbliche PNRR ha adottato una determinazione che prende atto della proroga dei termini per la conclusione della Fase I dell’intervento, relativa in particolare alla Curva Nord – settore ospiti.

Il cantiere, avviato dopo un articolato iter di progettazione e verifiche tecniche, aveva subito uno stop a marzo 2025 con la sospensione delle lavorazioni e l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto con l’originaria aggiudicataria Smacos s.r.l., per presunti inadempimenti. In applicazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto legge 76/2020, il Comune ha avviato le procedure per il completamento dei lavori con un nuovo esecutore, individuato nel raggruppamento temporaneo di imprese formato da Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) e Consorzio Innova società cooperativa (mandante).

La proroga riguarda dunque i tempi di ultimazione della prima fase, necessari a riorganizzare l’esecuzione delle opere in continuità amministrativa e nel rispetto delle regole PNRR, che impongono il raggiungimento di milestone e target entro scadenze prefissate. Il quadro economico dell’intervento, pari a 2,75 milioni di euro, comprende sia i lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell’impianto sportivo, sia le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, verifiche, collaudo e oneri fiscali.

Con l’atto di proroga, l’Amministrazione ribadisce la volontà di portare a termine il cantiere, considerato strategico non solo per la sicurezza e la funzionalità dello stadio ma anche per l’immagine sportiva della città e per il rispetto degli impegni assunti con l’Unione europea sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A cura di Giovanna Tambo.