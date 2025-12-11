Vincoli di edilizia convenzionata addio: un alloggio del comparto CA9 diventa pienamente “libero mercato”

Nel comparto CA9 di Manfredonia, una delle grandi lottizzazioni di edilizia residenziale pubblica, un alloggio costruito in diritto di proprietà da una cooperativa fa un passo decisivo verso il libero mercato. Con una recente determinazione, il Settore Urbanistica e Sviluppo sostenibile ha autorizzato l’eliminazione dei vincoli di convenzione che gravavano su un appartamento, un box e un posto auto del lotto B16, originariamente realizzati dalla cooperativa Marte.

La storia parte da lontano: una convenzione urbanistica del 2006 aveva regolato l’assegnazione dei suoli alla cooperativa, con successivi atti notarili e modifiche limitate ad alcuni articoli. Nel 2019 gli immobili in questione erano stati assegnati in diritto di proprietà a un socio, con un atto che riportava in dettaglio le particelle catastali, le consistenze e le categorie degli alloggi.

Nel giugno 2025 il proprietario ha chiesto al Comune di “affrancare” l’alloggio dai vincoli convenzionali: quei paletti che, nelle edilizie agevolate, limitano per anni la possibilità di rivendere a prezzo di mercato e impongono destinazioni d’uso e canoni calmierati. La legge nazionale 108/2021, insieme alla delibera comunale del 2022, consente questa operazione dietro pagamento di un corrispettivo calcolato in parte come quota derivante dalla normativa statale e in parte come recupero del costo di costruzione non versato all’epoca del titolo edilizio.

Per questo caso specifico la cifra è stata determinata in 1.980,92 euro, di cui poco più di 34 euro per la quota “legge 108” e 1.946,86 euro per la quota di costo di costruzione. L’interessato ha provveduto a versare l’importo e a indicare il notaio prescelto per la formalizzazione dell’atto. L’amministrazione ha quindi preso atto dei pagamenti e, verificata la regolarità di tutta la procedura, ha dato il via libera all’eliminazione dei vincoli, da attuare tramite scrittura privata autenticata o atto pubblico, a spese del richiedente.

Per il proprietario si apre ora la possibilità di vendere o ipotecare l’immobile alle condizioni di mercato, senza più essere legato alle restrizioni tipiche dell’edilizia convenzionata. Per il Comune, l’operazione genera un’entrata – già accertata a bilancio – che può alimentare il capitolo del patrimonio e del demanio, oltre a chiudere una delle tante partite aperte su un comparto urbanistico complesso, dove si intrecciano interessi dei soci, regole di edilizia pubblica e necessità di aggiornare atti vecchi di quasi vent’anni.

In prospettiva, casi come questo mostrano come il patrimonio di alloggi costruiti in regime convenzionato si stia lentamente trasformando: da edilizia “vincolata” a case sempre più spesso svincolate, inserite a pieno titolo nel normale mercato immobiliare cittadino, con tutte le opportunità – e i rischi speculativi – che ne derivano.

A cura di Michele Solatia.