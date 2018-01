fonte image TeleRomagna2

Di:



Foggia. A Cerignola, gli uomini dell’Aliquota Radiomobile del NORM hanno tratto in arresto Stefania Gammino, cl. ’85, di Cerignola, già nota alle Forze dell’Ordine, per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, al termine di un’animata discussione con un uomo, sorta per banali motivi relativi al parcheggio di un’autovettura, lo aveva accoltellato. Gammino, infatti, rientrata all’improvviso nella propria abitazione, ne era uscita impugnando un grosso coltello da cucina e, sorpreso l’uomo, che ormai riteneva che si fosse calmata, lo colpiva con vari fendenti al volto e ad un polso, causandogli diverse ferite. Giunto sul posto un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, ha provveduto a bloccarla, ma non prima di vincerne una accanita resistenza. La donna, su disposizione del P.M. di turno, è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Redazione StatoQuotidiano.it Accoltella uomo per futili motivi: arrestata 33enne a Cerignola ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.