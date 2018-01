Canone demaniale Mercato Ittico. Protestano i pescatori di Manfredonia

Di:

Manfredonia. Stamani, 12 gennaio 2018, la marineria di Manfredonia ha dichiarato lo stato di agitazione per la problematica del Mercato Ittico nei confronti dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale.

Alcuni delegati della società “PRODUTTORI ITTICI MANFREDONIA SOC. COOP.” , che ha fatto richiesta ufficiale al Comune di Manfredonia per poter gestire ai sensi dell’art. 45 bis del codice della navigazione il predetto Mercato Ittico, si sono recati presso l’autorità per chiedere urgentemente un incontro con il Presidente Patroni Griffi per chiarire definitivamente la problematica del canone di concessione demaniale da applicare al Mercato Ittico che secondo i produttori dovrebbe essere un canone ricognitorio annuale di euro 10.717,20 e non di € 113.726,55 come pretende l’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale.

Infatti le Cooperative di produttori ittici rientrano nella fascia di quei soggetti a cui si può applicare il canone ricognitorio non avendo scopo di lucro.

Inoltre la delegazione ha fatto presente all’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale che il nostro Mercato Ittico è un mercato alla produzione e non al consumo come i Mercati generali ittici, infatti i diritti di mercato che pagavano i produttori servivano a coprire le spese di gestione e non a conseguire utili.

Infine si è fatto rilevare che la chiusura del Mercato Ittico ha recato e sta ancora recando un grande danno economico alla categoria dei pescatori, che si è vista ridurre notevolmente i propri guadagni, non essendovi un Mercato dove i commercianti e i produttori possono contrattare il prodotto ittico in regime di massima trasparenza e concorrenza.

Questo fenomeno negativo lo ha subito di riflesso anche la cittadinanza in quanto la capacità di consumo da parte delle famiglie dei pescatori si notevolmente ridotta più del 40%.

