Incidenti stradali: tre morti a Melfi (Potenza) sulla statale Bradanica

Di:



(ANSA) – POTENZA, 12 GEN – Due campani e un lucano sono le vittime dell’incidente stradale – uno scontro frontale tra un furgone e un’automobile – avvenuto stamani sulla statale “Bradanica”, nei pressi dell’area industriale di San Nicola di Melfi (Potenza). Nicola Forte, di 37 anni, di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) e Antonio Paradiso (31), di Casalbore (Avellino), erano a bordo di un furgone che ha preso fuoco dopo essersi scontrato con una “Jaguar”. L’automobile era guidata da un imprenditore materano, Luigi Bellucci, di 49 anni, che è la terza vittima dell’incidente. Incidenti stradali: 3 morti a Melfi ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.