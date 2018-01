Manfredonia, Cosimo Titta nuovo commissario cittadino dell’UDC

Di:

Foggia. Dopo la presentazione a Roma del nuovo simbolo “Noi con l’Italia”, che riunisce i moderati nella coalizione di centrodestra, continua la riorganizzazione del partito sul territorio della Capitanata.

A seguire la nomina di Apricena, è quella di Cosimo Titta a commissario cittadino di Manfredonia.

Titta, avvocato 42enne, consulente legale e amministrativo del gruppo Popolari della Regione Puglia, ha una consolidata esperienza politica, in qualità di consigliere comunale e circoscrizionale del Comune di Manfredonia, prende il posto di Domenico Ricucci.

«Ringrazio Ricucci per il lavoro svolto. L’UdC è grata per il suo impegno, svolto in un periodo politico non semplice sulle sponde sipontine, dove il partito ha saputo recitare un ruolo importante nel formulare proposte e indirizzare il dibattito cittadino.

All’amico Cosimo il compito di continuare la strada intrapresa e sviluppare, anche in prospettiva delle elezioni del 4 marzo, nuove opportunità di dialogo con le forze politiche di Manfredonia, che deve recuperare un ruolo di primo piano nello sviluppo dell’economia di Capitanata e riattivare un confronto politico sereno e

produttivo per la città*», sostiene l’on. *Angelo Cera*, segretario provinciale dell’UdC.