Trinitapoli, con tattica del “buco” rubano alimenti: 3 arresti

Foggia, 12 gennaio 2018. A Trinitapoli, i militari della locale Stazione hanno arrestato per rapina tre giovanissimi ragazzi, di origini rumene ma domiciliati a Bari, tra cui una ragazza e un minorenne. In particolare, i tre, partiti da Bari per perpetrare una serie di furti in Capitanata, si erano muniti di abbigliamento con un buco all’altezza del ventre, che gli consentiva di arraffare quanta più merce possibile nella maniere più celere e discreta, venendo però scoperti da una delle cassiere del negozio di alimentati che stavano derubando.

Mentre i due ragazzi maggiorenni sono riusciti a dileguarsi a bordo di un’autovettura dopo aver aggredito e minacciato duramente la commessa, il minorenne è stato bloccato da alcuni clienti del market fino all’arrivo dei Carabinieri, che lo hanno dichiarato in stato di arresto. Gli altri due giovani, convinti di averla fatta franca, non si sono però accorti che un Carabiniere della limitrofa Stazione di Margherita di Savoia, che aveva notato il loro atteggiamento sospetto, li aveva seguiti, fino ad arrivare a Bisceglie, dove una pattuglia della locale Tenenza, su sua indicazione, li ha bloccati e ammanettati.

Tutta la merce, del valore di oltre 500 euro, e consistente in numerose bottiglie di superalcolici, svariate confezioni di tonno e di formaggi, etc., è stata riconsegnata al negozio, mentre i tre maggiorenni, che dovranno tutti rispondere di rapina impropria in concorso, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Trani, mentre il minore è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Bari.

Redazione StatoQuotidiano.it