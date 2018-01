Di:

Vertenze tra l’Università sipontina e i baroni di Monte S.Angelo (Parte I)

Premessa

I rapporti tra la comunità sipontina e quella montanara (di Monte S.Angelo) non sono stati tra i più idilliaci; al di là di una semplice ed innocente rivalità campanilistica, vi era un sostrato di asprezza di sentimenti, di malcelato senso di odio, di volontà di sopraffazione che, certamente, non ha contribuito a far sviluppare delle buone affinità tra le rispettive popolazioni, specie per le controversie scaturenti da chi li amministrava, arrivando persino a manifestazioni cruente.

“Il garganico /leggi montanaro/ è un tipo cinico distinto tanto fisicamente che intellettualmente dagli abitanti della pianura, tipo che trova i suoi migliori campioni nell’alta montagna dove s’incontrano individui forti, robusti, dalla fisionomia svelta con una certa fierezza negli atti e nei gesti… l’eccitabilità del temperamento li /i montanari/ trascina spesso ad atti violenti, a risse, ai reati di sangue”(G.Tancredi, “Folclore Garganico”, 1938, p. 425).

E’ noto che Monte S.Angelo, per molti secoli è stata sotto il giogo della feudalità, divenendo dal 1500 a tutto il ‘700 (ed oltre) baronia dei Grimaldi (principi di Gerace). Manfredonia (con Foggia e Lucera in Capitanata), invece, ha avuto ampia autonomia amministrativa, essendo città regia.

Era naturale, quindi, che i Grimaldi volessero cercare di incrementare ancor più i loro domini, cercando, a torto o ragione, di impossessarsi dei territori limitrofi, ovvero quelli di Vico, di S.Giovanni Rotondo (cfr. Tancredi) e di Manfredonia, con la nascita delle relative vertenze.

Le controversie tra l’Università sipontina ed i baroni di Monte S.Angelo così si sono trascinate per lungo tempo, ed in modo più cruento, subito dopo il sacco turchesco del 1620, quando la consistenza demografica della comunità marittima si era ridotta ad un migliaio di anime (con l’emigrazione a Monte S.Angelo di alcuni esponenti delle famiglie, Tontoli, Bucecchia, Draicchio, Vischi, degli Avantaggi, Capuano, ecc.) nonostante decreti a favore dell’Università sipontina, così che gli amministratori comunali hanno dovuto sostenere molte spese per far fronte alle relative liti.

Per completezza (sempre dal Tancredi) riportiamo la popolazione di Monte S.Angelo, per il periodo che stiamo esaminando, cioè tutto il ‘700. 1677: 2335 anime, 1722: 4010 anime, 1727: 3991 anime, 1743: 4913, 1754: 5065 anime, 1765: 5555 anime, 1804: 9927 (il 31.12.1937: 25.550, ma senza le frazioni, 20.160)

A Manfredonia, invece, alla fine del ‘400 ed inizio ‘500, si contano 3000 fuochi, pari a 12.000/15.000 abitanti.

Ritornando alle nostre vicende si ha che nel secolo XVIII il comportamento dei Baroni di Monte S.Angelo si fa più spavaldo, quando (nel 1730) … come ogni giorno sempre più i nostri cittadini dalli guardiani dell’Illustre Barone di Monte S. Angelo vengono indebitamente vessati, e molestati nel libero esercizio di legnare, acquare, e pascolare con li loro animali, non solamente nelli territorij di detto Illustre Barone ma ancora fin dentro il Demanio, e quasi alle porte di questa Città.

Naturalmente, l’Università nomina dei rappresentanti legali per difendere i suoi diritti e quelli dei suoi cittadini.

E nel 1747 si hanno delle sentenze a favore dell’Università di Manfredonia e delle pene sancite contro i Baroni di Monte S. Angelo.

Ma c’è di più; nella relativa comparsa, i difensori della comunità sipontina non possono fare a meno di porre in evidenza:

…usando la forza per mezzo de’ suoi Armigeri, gente facinorosa, ed inquisita, fece aprire tutti li parchi, chiusure, vigne, ed ortolizj de’ Manfredoniani: fece diroccare alcuni tuguri, ricovero di custodj. e degli animali, fece carcerare li muratori, che riattavano le rovine, e torri di dette vigne; si prese l’acqua delle piscine, che nel Verno con tanta cura si era nelle stesse raccolte, nulla curando, che gli animali de’ possessori bevessero l’acqua del mare micidiale a’ medesimi. Non contenta di ciò, faceva scorrere per quelle campagne, li suoi Armigeri armati di ogni sorte d’armi proibite, impedendo lo spicolegio non solo a’ congiunti de’ Padroni del seminato, ma benanche a’ poveri contro le leggi divine, ed umane. Dippiù detti Armigeri, oltrepassando ogni licenza, scorrono per quelle casine, e torri di campagna le saccheggiano, prendendo tutto il comestibile, ed anche trattenendovisi a castigo. Questi orrorosi, ed abbominevoli eccessi sono gli perniciosi effetti della feudalità, e giurisdizione concesso a’ Baroni, i quali in cambio di tenere li loro Armigeri, per l’ esatto dissimpegno della giustizia, se ne servono non solo per opprimere i loro Cittadini, che le persone de’ demani Regj, soggetti solamente, ed immediati all’alto potere di S. M. (che Dio guardi), come lo sono essi stessi feudatarj.

E nel 1776 viene posto in risalto che i soprusi continuano, nonostante le sentenze.

(L’)Ill.re Barone per mezzo de suoi Guardiani Armati, i quali impediscono a detti Cittadini possessori de Territorj l’ esercizio di detti loro Jussi Dominicali, tal che non possono a lor piacere ciocche per giustizia li compete fare qualche edificio, cavar cisterne, o macerare, o piantare, mentre da detti Guardiani armata mano non solo s’ impedisce l’ esercizio sudetto, ma dippiù carcerano animali, e gli operarj ancora, con esportarseli in Monte Sant’ Angelo, e chiuderli in sordida Torre di detta Città di Monte Sant’ Angelo,

Per comprendere appieno il clima che aleggia sui territori sipontini, ci soccorre il documento del 18 luglio 1782, con la pretesa del pagamento della fida. Ed ancora, i documenti del 1785 e 1786.

Dopo un’ennesima “camorria”, questa volta a danno di un macellaio, per il sequestro di animali, gli amministratori comunali sipontini, verso i quali il protestante si è rivolto, confessano la loro impotenza a fronteggiare gli “armiggieri” (vale a dire i camorristi, i bravacci, di origine calabrese come vien detto nei documenti) della principessa, (utile padrona di Monte S.Angelo). E non è un fenomeno episodico; le violenze, le oppressioni, le usurpazioni sono continue.

…non aver forza uguale a quella della Principessa Gerace; ma l’unico espediente è di ricorrere alla Maestà del Sovrano, che Dio feliciti, per liberarsi questa popolazione dalle continue violenze, oppressioni, ed usurpazioni di continuo si fanno, tanto dalla detta Principessa che dal suo agente.

E si badi bene che il fattaccio avviene in un terreno posto tra le mura settentrionali della città sipontina ed il convento dei Cappuccini (nell’attuale rione “la Tribuna”), proprio nei pressi della città, perché, secondo gli sgherri, tutti i terreni dell’Università sono di proprietà della stessa “utile padrona”.

E non possiamo fare a meno di riportare quanto si evince dai “Libri di Ammnistratione” del monastero dei Celestini di Monte S. Angelo, in merito alle vertenze, ed anche alle “violenze” insorte tra lo stesso monastero ed i principi di Gerace, proprio a dimostrazione della voracità e delinquenza di questi feudatari.

Nel “Giornale dell’Introito”, del 1804-1807, del monastero vi è il seguente pro memoria:

Si fa sapere a’ Successori Ammnistratori, che nel tempo del Padre Abate Perruzzi la signora Giuseppa di Gerace, e per essa l’ Agente pro tempore, usò delle violenze per usurparsi alcune Terre in S. Altissimo della Piscina di Alvaro, e di Montesagro, che da tempo immemorabile n’era padrona, questo Monistero, per cui si presentarono in Napoli scritture autentiche, di tal possesso, mediante le quali si venne al pacifico accomodo, come il tutto rilevasi dai libri dell’ Abate suddetto, e dalla Copia legale di detto accomodo stipolato in Giugno 1796, la quale esiste nell’ Archivio.

Non mancano anche soprusi con i fenomeni di brigantaggio susseguenti all’unità d’Italia che nulla avevano da condividere con le emotivazioni politiche.

E i tempi, successivamente, non è che siano cambiati, con millantate motivazioni politico-elettorali ed occupazionali. (I – continua)