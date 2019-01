Meteo Puglia, si rafforza l’alta pressione

Di:

Bari. SABATO: l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Da segnalare residui annuvolamento su Molise orientale, Daunia, Murge e Lucania ma senza fenomeni associati e in ulteriore diradamento nel corso della giornata. Temperature minime stabili, con estremi di 5°C; massime in aumento, con punte di 11°C. Venti moderati o tesi settentrionali. Zero termico nell’intorno di 600 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.

ANCORA INSTABILE E FREDDO SUL SUD-EST NEL CORSO DELLA SETTIMANA: Le nostre regioni sud-orientali continuano a subire gli effetti di una circolazione depressionaria in azione sul bacino del Mediterraneo. Area ciclonica alimentata da un flusso di correnti fredde in discesa dalla Scandinavia. Ne consegue una fase all’insegna del cielo irregolarmente nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise con piogge sparse su coste e pianure, mentre delle nevicate interesseranno i rilievi appenninici a partire dai 300/500 metri. Situazione che migliorerà temporaneamente sabato in attesa poi di un nuovo rapido peggioramento domenica con fenomeni tra pomeriggio e sera, nevosi ancora a quote collinari. Nel corso delle prossima settimana, la pressione tornerà poi ad aumentare, garantendo così condizioni di tempo più stabile e soleggiato, in attesa del nuovo possibile peggioramento da giovedì 17. Temperature ovunque inferiori alle medie stagionali, ma in rialzo nel corso dei prossimi giorni.