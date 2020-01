Michele Emiliano vince le primarie del Pd, su Foggia risultato a 4 cifre

(ANSA) – BARI, 12 GEN –alle primarie del centrosinistra per scegliere il candidato che guiderà la coalizione alle elezioni regionali di primavera. Alle precedenti primarie. Malgrado il calo di affluenza, il segretario regionale del Psi e presidente dell’associazione ‘Primarie Puglia 2020’,esprime “grande soddisfazione. Abbiamo sfondato il muro dei 50mila”. “Questo dimostra – aggiunge – che siamo in grado, come coalizione e con un metodo di lavoro, di portare non solo volontari ma di mettere da parte qualsiasi attrito tra partiti e forze politiche e dare voce e partecipazione ai cittadini. Credo sia un grande segno dopo le polemiche e di chi si è voluto sfilare, forse perché aveva paura di questi numeri”. (Ansa)

Nella mattinata del voto, con la scheda vicina all’urna, Elena Gentile scrive su facebook. “Libera ..come una allodola. Così come gli uomini e le donne libere di Puglia”.

“In tanti a votare per le primarie! Io ho appena votato nel mio seggio! Seggi aperti sino alle ore 20”. Così Michele Emiliano.

“È stata una campagna faticosa e c’è voluto pure coraggio. Ma le migliaia di persone che ho incontrato mi hanno fatto capire che le sfide difficili bisogna accettarle perché le cose non valgono per quanto rendono ma per ciò che costano”. E’ questo il commento di Fabiano Amati.

Leonardo Palmisano, da Capurso, in foto con un un amico, “figlio di uno dei miei punti di riferimento. Le primarie e le belle persone”, scrive sui social.

Foggia

I voti per Emiliano 1241, Gentile 125 , Palmisano 39, Amati 24. Due schede nulle una bianca. Questo il risultato delle primarie nel capoluogo. Davide Emanuele, segretario cittadino, commenta: “Un bel risultato di democrazia, , i foggiani credono ancora nel centrosinsitra e in Michele Emiliano. E’ andata molto bene”. Sul calo dell’ afflluenza rispetto a 5 anni fa commenta: “Era un’altra epoca e un altro periodo dell’anno. Subito dopo le feste di Natale abbiamo avuto anche meno tempo per preparare ed organizzare le primarie”.

I risultati dai centri della Capitanata

San Severo. Emiliano 457, Gentile 53, Amati 8, Palmisano 21.

Monte S. Angelo. Emiliano 484, Amati 7, Gentile 33, Palmisano 6.

Ascoli Satriano. Emiliano 115, Gentile 78, Palmisano 4, Amati 0.

Lucera. Emiliano 194, Palmisano 82, Gentile 57, Amati 70.

Apricena. Emiliano 193, Gentile 24, Palmisano 4, Amati 3.

Ischitella. Emiliano 202, Gentile 7, Palmisano 1, Amati 0.

Torremaggiore. Emiliano 250, Gentile 248, Amati 123, Palmisano 6.

Castelnuovo Monterotaro Emiliano 137, Gentile 6, Palmisano 4, Amati 7.

San Marco in Lamis. Emiliano 305, Gentile 154, Palmisano 3, Amati 119.

Manfredonia. Emiliano 554, Gentile 56, Amati 15, Palmisano 9.

Troia. Emiliano 240, Gentile 7, Palmisano 9, Amati 2.

Vico. Emiliano 122, Gentile 23, Amati 0, Palmisano 4.

Cerignola. Nella città di Elena Gentile vince Emiliano con 704 voti. Gentile 658, Palmisano 9, Amati 6. Votanti 1400, bianche 5, nulle 16, disperse 2.

Risultati definitivi delle primarie per le regionali 2020 in Capitanata.