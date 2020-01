Roma ko, Juve campione d’inverno

La Juve batte la Roma 2-1 nel posticipo della 19/a giornata, ultima del girone di andata. Grazie al successo all’Olimpico i bianconeri conquistano il titolo virtuale di campioni d’inverno.

I GOL

Roma-Juventus 1-2: al 23′ st Perotti spiazza Szczesny e accorcia su calcio di rigore. Penalty assegnato da Guida dopo consulto VAR.

al 23′ st Perotti spiazza Szczesny e accorcia su calcio di rigore. Penalty assegnato da Guida dopo consulto VAR. Roma-Juventus 0-2 : all’11’ pt Ronaldo spiazza Pau Lopez e trasforma il rigore concesso per fallo di Veretout (ammonito) su Dybala

: all’11’ pt Ronaldo spiazza Pau Lopez e trasforma il rigore concesso per fallo di Veretout (ammonito) su Dybala Roma-Juventus 0-1: al 3′ pt la sblocca Demiral. Punizione dalla tre quarti sinistra di Dybala, sfiora Smalling e il turco insacca

Brutto infortunio per Nicolò Zaniolo alla mezz’ora di Roma-Juventus sul punteggio di 2-0 per i bianconeri. Il centrocampista giallorosso autore di un fantastico slalom da metà campo viene falciato al limite dell’area di rigore da Rabiot, poi ammonito. Zaniolo, resosi conto della gravità dell’infortunio, scoppia in un pianto di rabbia, viene trasportato via dal campo in barella ed è sostituito dal compagno turco Under.

