“Casi attualmente positivi”, la Puglia sorpassa la Lombardia

(fonte letteremeridiane.org ). Per rendersi conto dell’evoluzione della pandemia, i numeri presi da soli servono a poco. Occorrono confronti. Così, per capire come stanno le cose in Puglia, e prendere coscienza della gravità della situazione, basta uno di questi confronti.

La Puglia ha sorpassato la Lombardia per quanto riguarda i casi attualmente positivi al Covid-19 (ricoverati in terapia intensiva, ricoverati con sintomi, isolamento domiciliare). Insomma, oggi, o più precisamente ieri, visto che il dato si riferisce all’11 gennaio, ci sono più malati di Covid in Puglia che non in Lombardia, ovvero nella Regione che ha pagato, i termini di morti e di contagi, il prezzo più elevato alla pandemia.