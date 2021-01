Covid, morto ex calciatore Manfredonia Giovanni “Gianni” Biasio

Manfredonia, 12/01/2021 – (oggitreviso) Si è spento vinto dal Covid-19 a 68 anni Giovanni “Gianni” Biasio. Era molto conosciuto a Vittorio Veneto e non solo per il suo trascorso da calciatore. Lascia la moglie Bruna, Jacopo e Stefano con Giulia, l’adorata nipotina e i parenti. Il funerale si terrà venerdì alle 15.30 nella chiesa di Sant’Andrea. “Vissuto per l’amore della famiglia, riposa nella serenità dei giusti” hanno fatto scrivere i suoi cari nell’epigrafe che annuncia il decesso del 68enne. Gianni Biasio era cresciuto, come calciatore, tra le fila del calcio Vittorio, per poi approdare in serie C. Dal calcio Vittorio, all’epoca in serie D, come difensore era passato nei primi anni Settanta al ClodiaSottomarina in serie C, quindi nel 1976 al Barletta e nell’83 al Manfredonia, chiudendo un anno dopo la sua esperienza professionale nel calcio. E la notizia della morte del 68enne è giunta in tutte le città in cui lo hanno visto come protagonista con il pallone, raggiungendo ex compagni di squadra e tifosi. Numerosi in queste ore i messaggi di cordoglio espressi anche sui social. (oggitreviso)