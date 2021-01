Covid Puglia: 38enne muore, il padre: “E’ morto solo, nessun rispetto”

Bari, 12/01/2021 – (gazzettamezzogirono) La notte tra il 14 e 15 marzo 2020 il cuore di Maurizio Pinto, 38enne dipendente amministrativo in una casa di riposo, smette di battere dopo essere stato colpito dal covid. La bandiera listata a lutto esposta dal balcone del municipio in via XX settembre è la testimonianza della partecipazione accorata e commossa di un’intera comunità. Sono i primissimi casi severi di infezione e il primo decesso in terra di Bari. Antonio Gaetano Pinto, medico e padre del 38enne oggi, a mente più lucida, rievoca quel tragico episodio. Pinto è stato primario del reparto di radiologia all’ospedale Santa Maria degli angeli di Putignano sino al 2017. Oggi svolge attività privata a Turi.

«Mio figlio purtroppo fu contagiato dal covid ma non abbiamo mai capito da chi e dove sia accaduto. Non c’erano ancora controlli, erano i primi casi, eravamo tutti molto più impreparati rispetto a oggi».

«Non potevamo parlare con lui nemmeno al telefono perché con il pallone per l’ossigeno, non riusciva a utilizzare il telefonino». La notte tra il 14 e il 15 marzo, la svolta infausta. Alle 21,30, il medico che inizia il suo turno di notte saluta il paziente. Anzi, scherzano insieme. Il tasso di ossigeno nel sangue è sufficiente. Le condizioni sono stabili. Certo, ha una grave polmonite con un’insufficienza respiratoria cui si aggiungono le condizioni di base, una disabilità che dal 2002 lo costringe in carrozzina e un’insufficienza renale che da un anno e mezzo lo costringe all’emodialisi, ma ce la farà anche stavolta, pensano tutti. Il cielo sa cosa accade in quel ragazzone alto un metro e 80 intorno alle 23. «Un medico mi telefonò dal Policlinico mezz’ora dopo la mezzanotte e testualmente mi disse: collega, Maurizio ha avuto una crisi respiratoria. Ipotizzai che l’avessero condotto in terapia intensiva; invece il suo cuore aveva cessato di battere da poco». E’ il 15 marzo 2020.(gazzettamezzogiorno)