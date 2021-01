Foggia, ecco i nuovi dirigenti della Squadra Mobile

Foggia, 12 gennaio 2021. Nella giornata di oggi, presso la Questura di Foggia si è insediato il nuovo Dirigente della Squadra Mobile, il Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Mario Grassia, originario di Napoli, proveniente dal Servizio Centrale Operativo, ove in seno alla IV Divisione – II^ Sezione, si è occupato di Indagini Patrimoniali.

Il predetto ha svolto inoltre servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Napoli; in particolare dal 2017 al 2020 è stato Dirigente della Sezione Omicidi e Criminalità Organizzata e ancor prima dal 2015 al 2017 è stato Dirigente della Sezione Anticorruzione.

Precedentemente ha svolto l’incarico di Dirigente delle Volanti alla Questura di Caserta e del Commissariato di P.S. di Lanusei (Nuoro), nonché è stato Funzionario Responsabile della sede distaccata della Squadra Mobile di Caserta di Casal di Principe, Vice Dirigente al Commissariato di San Ferdinando di Napoli e al Commissariato di Scampia.

Presso la Polizia Stradale di Foggia ha assunto l’incarico di Dirigente, il Dott. Antonio Macagnino, Vice Questore della Polizia di Stato, nato a Bari.

Il predetto proviene da Grosseto ove ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Polizia Stradale per cinque anni dal 2016 al 2021. Precedentemente è stato Dirigente della Polizia Stradale di Vicenza per 15 anni e ancor prima per 4 anni ha svolto il compito di Funzionario addetto presso la Polizia Stradale di Cosenza.