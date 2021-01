(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Manfredonia, 12 gennaio 2021. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stata approvata, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Manfredonia alla data del 31/12/2019, come risultante dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; approvate, in particolare, tutte le misure e le azioni in essa indicate, con riferimento a ciascuna società partecipata.

E’ stato deliberato di procedere conseguentemente al mantenimento della partecipazione in ASE Spa.

E’ stato dato atto che:

Gestione tributi S.p.A.: nel corso del 2019 è stata avviata la liquidazione e scioglimento della società;

Agenzia del Turismo s.c.ar.l. è stata disposta la dismissione.

Il Gruppo di azione Costiera Gargano Mare s.c.ar.l. è stato cancellato dal Registro delle imprese presso la CCIAA il 14.02.2018.

E’ stato dato atto che l’attuazione del presente provvedimento farà capo a ciascun Dirigente di riferimento delle singole società partecipate.

Ciascun componente della Commissione straordinaria potrà compiere atti e sottoscrivere contratti, incarichi, impegni, mandati o documenti per attuare e/o dare esecuzione a tutto quanto previsto nel presente provvedimento; a norma dell’art. 1, comma 724 del L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno il 2019) i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER;

– il Consorzio gestione mercato ittico di Manfredonia, soc. coop. è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 1 del 16.01.2014.