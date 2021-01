Manfredonia, spinta per “concessione a terzi” impianti sportivi Palascaloria e Paladante (le tariffe)

(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Manfredonia, 12 gennaio 2021. Con recente atto, la Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia ha espresso apposito atto di indirizzo per porre in essere ogni attività necessaria finalizzata alla concessione a

terzi degli impianti sportivi denominati Palascaloria e Paladante da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n.267/2000.

Sono state rideterminate le tariffe d’uso degli impianti sportivi Palascaloria e Paladante, approvate con deliberazione di G. c. n. 42 del 12/03/2019, limitatamente alla tariffa prevista per gli allenamenti svolti dalle Associazioni locali come segue:

Allenamenti svolti da associazioni locali, dalle ore

15,00 alle ore 22,00

€ 7,50 (sette euro e cinquanta centesimi) per ogni ora, con abbattimento del 40% delle spese per le associazioni che utilizzano l’impianto per almeno 4 mesi dalla data della

richiesta e per il relativo campionato agonistico.

Confermare, ad eccezione di quanto precisato al punto 2 del presente atto, le tariffe approvate con deliberazione di G.c. n. 42/2019.

E’ stato dato mandato al dirigente ratione materiae di procedere all’autorizzazione d’uso degli impianti sportivi comunali per le A.S.D. che ne hanno fatto richiesta per l’a.s. 2020/2021 subordinando la stessa all’accettazione dei costi relativi all’applicazione dei protocolli COVID – 19 e alla nomina del Covid manger con le conseguenti responsabilità.