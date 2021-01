Manfredonia, 12 gennaio 2021. Intervista a StatoQuotidiano di Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, in seguito alle polemiche insorte per una riflessione espressa nel corso del Santo Rosario e della Santa Messa, dello scorso 3 gennaio 2021.

Sulla pagina social San Lorenzo Maiorano si legge intanto questo post: in merito all’articolo pubblicato su “La Nuova Bussola Quotidiana” e al video pubblicato sul canale YouTube “Lodiamo e amiamo Dio”, dove vengono aspramente espresse critiche diffamatorie nei confronti dell’Arcivescovo, riguardo ciò che ha detto nella Celebrazione Eucaristica presieduta lo scorso 3 gennaio nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo; in attesa che la Curia si esprima e/o intervenga in merito, l’Amministrazione di questa pagina dedicata al nostro San Lorenzo Maiorano, respinge ogni accusa nei confronti dell’Arcivescovo.