Orta Nova – Un bel momento di incontro tra le istituzioni si è tenuto nella mattinata presso la scuola superiore “ A. Olivetti”.

L’assessore all’Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, è stato infatti invitato dai vertici della comunità scolastica della scuola superiore locale, ds Leonardo Cendamo, d.s.g.a. Maria Rosaria Iannuzzi, e dal professor Alfredo Coppola, ad una visita della struttura. E questa è diventata occasione per trattare temi diversi, attinenti in primis all’ Istruzione e alla salute nel territorio dei Cinque Reali Siti, perché la scuola, come nelle parole dell’assessore della Regione Puglia, “rimane l’unica istituzione che può favorire il raccordo tra famiglia, territorio e politica”.

Presenti all’incontro, anche alcune delle autorità a rappresentare il territorio e a favorire il dialogo tra Scuola e Politica. Umberto Di Michele, sindaco di Carapelle e presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti; Mimmo Lasorsa, sindaco di Orta Nova; Brigida Andreani, vicesindaco di Stornara; Milena Sabrina Mancini, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Stornarella-Ordona; Umberto Ranauro, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Carapelle, solo alcuni dei nomi dei presenti.

Chiesta, in particolare, da parte del docente e consigliere comunale, Alfredo Coppola, e dal dirigente scolastico, Cendamo, la possibilità di dotare l’istituto Olivetti di una tensostruttura o una palestra per consentire agli studenti di poter praticare in misura più ampia e completa le attività relative alle scienze motorie.

Ed un progetto in tale direzione sembrerebbe già essere in cantiere, come nelle parole della vicepreside Stefania Mastrangelo. Presentata la rete “Insieme per i Cinque Reali Siti” a cui aderiscono diversi istituti del territorio, tra cui lo stesso istituto Olivetti, volta a incoraggiare la collaborazione tra le scuole per l’accrescimento degli strumenti di apprendimento da fornire agli studenti.

Orta Nova – Un bel momento di incontro tra le istituzioni si è tenuto nella mattinata presso la scuola superiore “ A. Olivetti”.

Chiesta, inoltre, da parte dei dirigenti degli istituti comprensivi di Carapelle e di Stornarella, la possibilità che, la prossima ordinanza della Regione Puglia sulla gestione dell’emergenza COVID nelle scuole, definisca un percorso discrezionale da parte dei presidi affinché si possa organizzare al meglio le richieste dei genitori sulla scelta tra didattica a distanza e didattica in presenza.

“Perché stiamo andando incontro a un contenzioso pazzesco con i continui cambi dei genitori. Anche se il dialogo tra scuola e famiglia c’è”, come ha precisato Milena Sabrina Mancini. Ed è questione di attendere, per l’assessore Leo, ancora per “un mese, un mese e mezzo. Facciamo ancora un po’ di sacrificio” le sue esortazioni.

“Prossima la nuova ordinanza regionale” ha comunque annunciato “che andrà a regolare l’organizzazione della didattica. Prevista per questa sera. Cambieremo qualcosa”. Evidenziata, anche, da Sebastiano Leo, la volontà di aiutare la comunità scolastica pugliese e quella di Capitanata, nel caso specifico.

Nessuno, ha però tenuto a precisare, andrà a scuola in questa fase, ancora di pandemia, a meno che non vi siano situazioni particolari. Le scuole non potranno essere del tutto chiuse. “Ma abbiamo già precisato che le famiglie potranno presentare la loro richiesta, relativa alla didattica da preferire, una sola volta”.

Anche l’edilizia scolastica dovrà essere rivista, altra annotazione dell’assessore Leo: “Questa ha risentito di un assetto architettonico e di una modalità di strutturazione ormai superata e dobbiamo lavorare in questo senso”.

E poi, ancora, altre proposte sul tavolo. Nuovi strumenti tecnologici ai giovani e “per fare questo occorrono risorse, presentare progetti”; coinvolgere tutta la comunità scolastica pugliese in relazione alle nuove istanze dei territorio Un’altra previsione emersa. In campo saranno messi, “appena la situazione pandemica sarà più facilmente gestibile, progetti in base ai quali tutte le scuole avranno risorse importanti” attraverso cui diventi sempre più facile procurare ai ragazzi devices e per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

“Dobbiamo impegnarci ancora di più” la sua sottolineatura di Sebastiano Leo “Il nostro destino è quello di tornare in presenza, ma sarà necessario cambiare le nostre abitudini nel relazionarsi nelle diverse situazioni”.

Daniela Iannuzzi