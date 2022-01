Il mondo andava troppo veloce: attivismo, frenesia, ansia di fare le cose secondo competizione e produzione inumana. Il mondo va ancora troppo veloce quando pensa soltanto a produrre.

La vita ha assunto per molti aspetti la forma di un circolo vizioso: viene sempre offerto “un luccichío meraviglioso” come uno specchietto per allodole fatto risplendere aldilà degli schermi (tutti gli schermi) attraverso il meccanismo pubblicitario del suscitare il desiderio irrefrenabile di una vita da vips ,e il patire per arrivarci, iniziando una corsa al consumismo e alla dannazione dell’anima, quando poi non si riesce ad avere i soldi adatti. Ma questa corsa non è vita. Ora , non per propria volontà, ci si ferma: si è costretti a farlo. La corsa si è allentata. Vuoi o non vuoi si sta in casa, lí dove si era soliti tornare solo per dormire.

Ora si fanno i conti con la propria e altrui fragilità senza poterla esorcizzare con le distrazioni. Ora anche gli “adultescenti” sessantenni (e sí! Diciamo sempre che i giovani sono superficiali! Ma li avete visti alcuni sessantenni?) dai capelli tinti e i jeans attillati, non hanno potuto mettere gli occhiali da sole guardando negli schermi e fuori di essi i tanti malati e i colpiti dal covid che, come un nero profeta di sventura, ha ricordato agli uomini che eppur si muore e nessun botox o trattamento estetico rallenta la fragilità biologica.

Ma il virus è un profeta nero: noi non vogliamo i suoi moniti. Dio, che è Padre, ha da sempre avvertito l’essere umano. Non abbiamo bisogno del virus che ci dica le cose importanti della vita. Abbiamo bisogno nuovamente di Dio, poiché Lui, le cose che non vanno, ce le ricorda da Padre. E abbiamo bisogno di madri e padri che a loro volta ci ricordino cosa ci ricorda Dio Padre da sempre! La Chiesa non deve esser altro che questo immenso corpus di padri e madri che ricordino al mondo, il Padre.

Il virus, invece, deve perdere la sua forza d’impatto sul nostro vissuto, è indubbio. Ce lo auguriamo! Lo speriamo! Nessuno vuol vivere più sotto l’egemonia di un invisibile nemico della vita. E l’umano istinto di sopravvivenza, ora , ci conduca a riflettere su quanto abbiamo perso di essenziale: tempi, calma, volti, spazi, anima, spiritualità, libertà, forse tanti nostri cari. Tanti si chiedono: “Quando torneremo come prima?” . Dovremmo augurarci di non tornare più come prima: all’attivismo, alla frenesia, all’ansia di fare e concludere le cose inumanamente. I Governi, seguendo le regole dell’Economia globale e le conquiste della Tecnologia, hanno in realtà varato un ritmo distruttivo dell’ homo in relatione , dei cicli ambientali e naturali.

L’ homo in relatione custode naturale del Giardino terrestre, si è mutato in un consumatore estremo delle risorse. Noi guardiamo a un virus che ha subito mutazioni e non a una concezione dell’ uomo che ha subito mutazioni devastanti! L’uomo che oggi pensa che sia normale vivere da fruitore e consumatore delle risorse è nato diverso.

La Genesi parla della sua natura profonda quando scatta l’ l’ezer kenegdó, un’espressione ebraica che rimanda allo sguardo e agli occhi, che potremmo tradurre: qualcuno/a che sta di fronte, allo stesso livello, “occhi negli occhi”, ricordando che Adamo si rese conto di essere uomo solo quando Eva lo guardò. Giá, il guardarsi! Il guardarsi dentro, il guardarsi in volto, il guardare il mondo, il guardare l’altro. Guardare non per giudicare ma per entrare, guardare non da spettatori ma da esseri che comunicano. Guardare è parlare!

Qualche aggeggio che indossiamo ormai tutti i giorni sul volto, forse, ce lo sta facendo capire.

Le manovre tecniche, produttive ed economiche non sono in grado di entrare nel cuore dell’uomo e nel cuore della vita, poiché non ci guardano nel profondo, nei desideri veri piuttosto che nei bisogni epidermici. Solo l’uomo, quello vero, è in grado di farlo. Solo l’uomo può entrare nell’uomo . È una facoltà dataci da Dio, come tante altre che abbiamo dimenticato di avere. Tornare come prima? Sí, torniamo come prima, auguriamocelo, se prima ci consentiva di guardare in profondità la vita, di sostare in essa, anziché di passarci accanto velocemente perché il tempo non era mai abbastanza.

Il covid non sarà eterno. La vita è eterna . Su essa puntiamo! Su essa investiamo! Crediamo-ci!

E che Dio ci benedica!

P. Alfredo M. Tortorella.