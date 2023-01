Arthur Melo, ex Juventus, è il ‘Calciobidone’ 2022

Un’altra delusione ex dei bianconeri eredita lo scettro dal vincitore dello scorso anno, Aaron Ramsey. Terzo il russo Kokorin, già Jolly nel 2021, che ha lasciato il posto a Yeboah del Genoa.

Quest’anno non ci sono state grandi sorprese per decretare il peggior calciatore straniero dell’anno. Erano gli (ormai ex) juventini Ramsey (oggi al Nizza) – Calciobidone in carica, titolo a cura di Calciobidoni.it e del Guerin Sportivo – e Arthur, volato al Liverpool, gli indagati principali per la vittoria dell’Edizione 2022. E, come spesso accade quando i competitor hanno meno frecce al proprio arco – nel nostro caso “al contrario” – il risultato è quasi scontato. Il brasiliano Arthur Ramos De Oliveira, noto semplicemente come Arthur Melo – vincitore con 1.204 voti, pari al 34,59% dei 3.481 votanti – alla fine è uscito alla distanza, dopo una “lotta” con l’ex compagno di squadra Ramsey, giunto 2° con 995 voti e il 28,58% delle preferenze.

Arthur, in classifica anche nel 2021, quando si piazzò al 3° posto, è stato pagato veramente tanto in relazione alle sue prestazioni: 72 milioni più 10 di bonus al Barcellona, e in più lo spettro che l’operazione sia stata eseguita più per consentire la maxi plusvalenza di Pjanic, che ha intrapreso il percorso inverso.

Difficile dar torto a queste illazioni, visto il soprannome attribuito al brasiliano dai tifosi, di “venditore di passaggi all’indietro”. Nella Flop Ten troviamo in terza piazza l’outsider Aleksandr Kokorin (403 preferenze e l’11,58%), già Calciobidone Jolly nel 2021, che la Fiorentina ha pensato bene di piazzare nel modesto campionato cipriota. Tanti gli errori del russo, in campo ma anche fuori: su tutti, quello madornale di disprezzare la pizza e la pasta italiane e, soprattutto, il lampredotto, piatto tipico dello street food fiorentino. A seguire, nell’ordine, Caicedo, Radu, Boga, la meteorissima Supryaga, Nani, Piatek e Maksimovic, attualmente svincolato.

Il nuovo ‘Jolly’ – per cui sono stati segnalati 48 giocatori– con il 16,84% delle preferenze è, per la prima volta nella storia del premio, un giocatore del Genoa: si tratta dell’attaccante ghanese (seppur naturalizzato italiano) Kelvin Yeboah, classe 2000, che precede un suo ex compagno di squadra, il brasiliano Hernani, oggi alla Reggina (14,74% dei voti), e Mohamed Fares (ex di Torino e Lazio nell’ultima stagione, conclusa senza mai giocare), algerino con passaporto francese, con il 12,63% dei voti.

Per il secondo anno consecutivo, quindi, vince un giocatore della Juventus, che sta vivendo anni contorti (anche fuori dal campo) dopo un decennio di successi (seppur limitati al campo nazionale). In precedenza, bisogna risalire al 2013 per ritrovare un bianconero, con il danese Bendtner, mentre nel Jolly prevalse Pjaca nel 2017 e Douglal Costa lo scorso anno. Nell’Albo d’Oro della competizione, Arthur succede a Ramsey (2021), preceduto a sua volta da Eriksen (Inter, 2020) e Schick (Roma, 2019).

«Anche questa Edizione è andata faticosamente in archivio. Ringrazio, come sempre, l’appoggio del Guerin Sportivo, nella persona del Direttore Ivan Zazzaroni, che continua ad apprezzare l’iniziativa che va avanti insieme ormai dal 2012. Spero di riuscire a trovare altri partner per continuare a svolgere un premio ironico e dissacrante, che contrasta i tanti, troppi premi che celebrano solo i migliori».

Ramsey ha seriamente corso il rischio di eguagliare il “record” di Ricardo Quaresma, unico calciatore, nella storia di questa particolare competizione, ad aver vinto il premio in due occasioni (2009 e 2010, ovvero le prime due Edizioni). Ramsey, oltre ad aver trionfato lo scorso anno, “grazie” ad un rapporto qualità/prezzo davvero scadente, si piazzò anche al 5° posto nel 2020.

Su Arthur ha ironicamente pesato anche quel cognome, “Melo”, che subito richiama un’altra grande delusione della stessa Juve (e dell’Inter) del passato, quel Felipe Melo vincitore del Bidone d’Oro del 2009, e spesso in classifica nel coevo Calciobidone: quando militava nella Juventus giunse 3° nel 2009, poi 10° nel 2010 e quindi 4° nel 2011, per poi rientrare in classifica, giungendo 6°, nel 2016, ai tempi dell’Inter.

