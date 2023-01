“Giochi di guerra” con la portaerei nucleare “Bush” a largo della Puglia

FOGGIA, 12/01/2023 – Manovre militari aeronavali notturne, ieri, nel Basso Adriatico, che hanno avuto come punto di riferimento centrale Brindisi.

Cuore della missione la portaerei nucleare statunitense “G. Bush”, che dopo la sosta di Capodanno nel porto di Marsiglia è tornata ad incrociare fra i mari Adriatico e Jonio nella missione di deterrenza e sorveglianza della Nato, programmata per fronteggiare eventuali azioni ostili delle forze armate russe nel quadro dell’invasione dell’Ucraina e della guerra in corso.

Come rilevato dagli analisti dei siti web specializzati (qual è ItamilRadar), nello spazio aereo al largo della costa pugliese ieri sera la “Bush” ha lanciato uno o più cacciabombardieri F-18 della Marina statunitense, riforniti in volo da un’aerocisterna KC-135 dell’Usaf (l’aviazione militare americana). In appoggio per il pattugliamento marittimo, un P-8 Poseidon, sempre della US Navy, decollato dalla base aerea di Sigonella (Catania).

Fino a fine gennaio tutto lo spazio aereo sull’Adriatico dal Gargano al Canale d’Otranto, come si rileva dai “Notam” (gli avvisi ai piloti degli aerei civili), è soggetto a limitazioni di volo per attività militari. Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno.