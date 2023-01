Grand Apulia di Foggia, 12 reati contestati prescritti per i 14 imputati

nel vivo a dicembre scorso, i 12 reati contestati ai 14 imputati erano già prescritti: alcuni sin dal 2017, altri nel corso del 2022.

Sono racchiuse in 18 pagine le motivazioni della sentenza del 9 gennaio del gup Antonio Sicuranza che ha dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione. Il pm chiedeva il rinvio a giudizio di imprenditori, legali rappresentanti di una mezza dozzina di società e imprese, direttori dei lavori, tecnici, funzionari comunali sostenendo che dietro la costruzione del “GrandApulia” in zona Incoronata c’è una lottizzazione abusiva a fini edificatori-commerciali, in un’area dove sorgeva inizialmente l’ex zuccherificio della Sfir, la cui parziale demolizione non fu seguita da una adeguata bonifica dell’area: da qui tutta una serie di contestazioni di reati in materia ambientale e urbanistica e di truffa per mancato pagamento dell’ecotassa regionale. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.