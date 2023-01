Il malessere di un territorio è la diretta conseguenza dell’incompetenza di una classe dirigente

StatoQuotidiano.it, 12 gennaio 2023. Tanto in qualità di direttore che come uomo, avendo riferito sempre personalmente un giudizio, un pensiero, una mia riflessione, ai diretti interessati: il malessere di un territorio è la diretta conseguenza delle azioni, delle decisioni, di quanti hanno la possibilità di amministrarlo, di coordinare e stabilire atti, di determinare scelte.

Fra quanti hanno difficoltà a parlare in italiano, a esprimere un qualsivoglia concetto logico, tra coloro che sono sistematicamente coinvolti in inchieste giudiziarie (in ultimo, la vicenda dei presunti diplomi falsi, che vede tra gli indagati soggetti di San Nicandro Garganico); tra quanti tentano disperatamente di avere spazio e risonanza mediatica gratuiti a ogni campagna elettorale, tra quanti con l’esimente degli “impegni” non si degnano di fornire una risposta; o ancora: tra coloro che dovrebbero prima risolvere i propri disagi personali che ricevere laute indennità e rappresentare delle comunità, eccetera, eccetera.

Avendo sempre riferito personalmente agli stessi un mio giudizio personale, lo ribadisco a livello mediatico: si è spesso amministrati da emeriti incompetenti, in primis irrispettosi ma soprattutto da grandi maleducati.

Il malessere di un territorio è la diretta conseguenza di quanti hanno hanno la possibilità di amministrarlo, di coordinare e stabilire decisioni, scelte, azioni.

Da qui: vergognatevi. Fieri di essere uomini, prima che giornalisti, contrari a quello che siete quotidianamente. Fortunatamente, il tempo definisce sempre il risultato delle proprie azioni. Sempre.

Pertanto, bisognerebbe evitare qualsiasi azione di servilismo nei confronti degli stessi, augurandosi una celere rimozione, o sollevamento, dal proprio incarico, continuando contrastando quanti fanno male ogni giorno al nostro territorio. Grazie.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it