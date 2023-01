Incendio nell’agro di Vieste: prontamente spento dalle squadre di soccorso

Vieste, 10 gennaio 2023 – Nella tarda mattinata di martedì scorso, un incendio ha interessato una struttura situata nell’agro di Vieste. Sul posto sono intervenuti immediatamente una squadra del Nucleo Operativo Emergenze delle Gev Capitanata, composta da 2 autobotti, arrivati anche sul posto la Polizia Locale e operatori Pegaso.

L’incendio è stato prontamente spento, ma i soccorritori hanno dovuto fare fronte alla presenza di 2 bombole GPL, che sono state messe in sicurezza con la massima attenzione e rapidità.

La causa dell’incendio è ancora al vaglio delle autorità, ma non si esclude che esso sia stato doloso.

La squadra del Nucleo Operativo Emergenze delle Gev Capitanata ha lavorato in perfetta sinergia con la Polizia Locale, Pegaso e i vigili del fuoco, garantendo un intervento rapido e efficace per la bonifica dell’area interessata dall’incendio e la messa in sicurezza delle bombole GPL.

Articolo di Vittorio Agricola