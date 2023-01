“La fabbrica di falsi diplomi e il capo Marinacci”, così il gip su ex deputato

StatoQuotidiano, 12 gennaio 2023 La presunta truffa per diplomi falsi, in cui è stato arrestato l’ex sindaco di S. Nicandro Garganico ed ex deputato Nicandro Marinacci- ai domiciliari suo figlio Vincenzo, consigliere comunale e già candidato sindaco- scaturisce anche dalla denuncia di una concorrente al concorso Oss.

Le è stata notificata la decadenza del procedimento concorsuale ai Riuniti di Foggia dopo che aveva frequentato un corso di qualificazione presso l’istituto Manzoni di S. Nicandro Garganico.

L’ordinanza del gip Antonio Sicuranza sulle misure coercitive decise per 3 indagati (su 33, uno è deceduto, ndr) indica che, “a capo” della presunta associazione a fabbricare i diplomi falsi, ci sarebbe stato Nicandro Marinacci, “per alcuni periodi formalmente e sempre di fatto a capo delle ditte che si sono avvicendate nella gestione della scuola Manzoni”.

Questa associazione “sfruttava i segni identificativi e la ragione sociale di un ente di formazione già accreditato presso la Regione Campania e non più operante”.

Ma torniamo al concorso Oss. La persona che si vede esclusa presenta un esposto contro ignoti in base al codice penale. Ha frequentato il corso di formazione presso la scuola “Manzoni”, che si precisa “non è accreditata presso alcun ente regionale”, il cui costo è di 3mila euro.

Nell’attestato sono certificate 400 ore di tirocinio presso l’Asp Casa di Riposo “A. Rizzi” di Manfredonia che la persona denunciante dichiara di non aver mai svolto. Il diploma conseguito passa al vaglio dei finanzieri e l’ordinanza evidenzia che, per esempio, è citata la normativa nazionale su Oss e Regione Campania e un “inesistente accordo” del 2005 Stato-Regioni, oppure si nota la citazione di ente accreditato in Campania per la formazione di Oss, com’è effettivament, secondo un decreto dirigenziale. Il gip ritiene che questi riferimenti siano inseriti “artatamente” per trarre in inganno i discenti nel caso avessero voluto verificare con fonti aperte.

Il lavoro con i documenti passati nelle mani dei finanzieri riguarda anche l’analisi di timbri, sigilli, firme. Alcuni dirigenti della Campania, ascoltati sul riscontro della propria firma, “non l’hanno riconosciuta”. “Considerando- scrive il gip Sicuranza- che la Acn non ha mai svolto corsi di formazione per Oss e che la scuola Manzoni è sconosciuta alla Regione Campania, è evidente come tutti gli attestati siano da considerarsi falsi a tutti gli effetti”.

Circa il carcere deciso per Nicandro Marinacci, viene motivato, fra l’altro, con il togliere dal “circuito delinquenziale il capo indiscusso”, anche in relazione agli altri due indagati, Roberto Melchionda e Vincenzo Marinacci “peraltro incensurati”.