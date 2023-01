Lascia 6 cuccioli davanti a canile nel Foggiano: condannato a pagare 650 euro

FOGGIA, 12/01/2023 – Lasciare il cane davanti al canile è reato di abbandono. Lo ha stabilito la sentenza della Cassazione n. 49471/2022 con la quale i giudici hanno condannato un uomo per aver abbandonato fuori dal canile sei cuccioli davanti ai cancelli di un canile.

I piccoli, probabile frutto di una cucciolata casalinga, erano stati lasciati davanti a una struttura di Lucera, in provincia di Foggia, da un uomo che in un primo momento aveva rifiutato del tutto la responsabilità, dicendo di averli appena raccolti in campagna. I giudici hanno confermato quanto stabilito a novembre 2022 dal Tribunale di Foggia che aveva condannato l’uomo al pagamento di un’ammenda pari a 650 euro. Dopo il verdetto del Tribunale di Foggia, l’uomo aveva deciso di non fermarsi e presentare ricorso, che però non è stato accolto dai giudici della Cassazione. Fonte: kodami