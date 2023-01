Manfredonia, una bravata che poteva causare un pericoloso incidente

MANFREDONIA (FOGGIA), 12/01/2023 – Ancora una bravata che poteva causare un pericoloso incidente. Nella tarda serata di ieri la cabina del gas situata nei pressi di Via Tratturo del Carmine, approfittando di lavori in corso, è stata nuovamente aperta da parte di alcuni balordi.

Come informa l’Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Salvemini, che seduta stante si è interfacciato con la ditta per la messa in sicurezza, si tratta di una delle cabine oggetto di ammodernamento degli impianti e delle gabbie esterne di protezione, interventi iniziati recentemente. Si ringrazia l’azienda per la collaborazione e la pronta operatività.