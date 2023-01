ANSA. ‘Le opposizioni? Fanno il loro lavoro e questo non mi spaventa” ma “sento dire che la benzina è a 2 e mezzo ma sta a 1,5 come prezzo medio”.

Lo ha detto Giorgia Meloni replicando a una domanda al Tg5

Per quanto riguarda il taglio delle accise, ha aggiunto, “nel programma non c’è scritto ma, ha spiegato: “si parla di sterilizzazione” delle accise, ovvero che se il prezzo sale oltre una determinata soglia, quello che lo Stato incassa in piu’ di Iva verra’ utilizzato per abbassare il prezzo. Che è quello che si sta facendo anche con questo decreto. L’opposizione ritenti”.

“Domani incontro la categoria e dirò loro che non c’è nessuna volontà di fare scarica barile, la stragrande maggior parte dei benzinai si sta comportando con grande responsabilità, a loro tutela serve individuare chi non lo sta facendo”.

La premier Giorgia Meloni, al Tg1, risponde ai gestori che hanno annunciato uno sciopero di categoria per il 25 e 26 gennaio “per porre fine a questa ondata di fango contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità’.

“Lavoriamo per dare priorità alla crescita, serve generale ricchezza da distrubuire, altrimenri si distrubuisce povertà: avevamo due strade, tagliare accise e aiutare tutti, o aiutare chi aveva bisogno – ha aggiunto – “La cosa che mi spaventa di più, paradossalmente, è non riuscire a raccontare agli italiani che questo governo sta procedendo con determinazione, a testa alta, consapevole che questa nazione si può risollevare, che ce la possiamo fare ma ce la dobbiamo fare insieme”. ANSA.