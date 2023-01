Morte Mariangela Iorio: la Procura di Foggia apre inchiesta per omicidio stradale

FOGGIA, 12/01/2023 – La procura di Foggia ha avviato una inchiesta che mira a far luce sul terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata del 7 gennaio scorso sulla Statale 16, a Marina di Lesina, dove la 39enne Mariangela Iorio ha perso la vita in un impatto frontale tra tra una Ford Kuga e una Alfa 159.

Mariangela era stata trasportata in eliambulanza a Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo in condizioni gravissime. E’ deceduta nella mattinata di domenica scorsa nel reparto di Rianimazione dell’ospedale. Moglie e madre di un bimbo di poco meno di 4 anni, Mariangela era una psicologa e psicoterapeuta affermata. Dopo giorni di silenzio da parte della Procura di Foggia qualcosa sembra essersi mosso. Ad oggi, giovedì 12 gennaio 2023, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e sempre per la giornata di oggi sono attese le decisioni circa gli accertamenti tecnici non ripetibili per concedere il nulla osta per i funerali. Fonte: quotidianomolise