Presentati Kontek e Rutjens: “Siamo contenti di essere a Foggia”

StatoQuotidiano.it, Foggia, 12 gennaio 2023 – Primi due volti nuovi ufficialmente presentati in casa Foggia, oggi nella sala stampa dello Zaccheria. Sì tratta di due difensori, Ivan Kontek, difensore classe ’97, e Christian Rutjens, difensore classe ’98. Il primo nasce a Zagabria e milita inizialmente nella Dinamo. Vince un campionato da protagonista nella Ternana ed arriva dalla Ternana. Rutjens, muove i primi passi nel Rajo Vallecano e vanta diverse esperienze importanti, tra cui una nel massimo campionato italiano con mister De Zerbi. Reduce dall’esperienza maltese in un’esperienza europea.

Kontek: “Sono arrivato due giorni fa. Il mio obiettivo, per 6mesi è a Foggia e se andiamo in serie B, rimango qua. Ho parlato con gli amici Peralta e Ferrante e loro mi hanno parlato in grande di questa squadra e di questa città e società e dopo un giorno sono arrivato qua. Mi piace giocare, con la palla e mi piace al centro nella difesa a tre.

Quando sono arrivato ho parlato con il mister Gallo che mi ha illustrato solo cose buone riguardanti la squadra. Peralta e Markic sono i calciatori che conosco del Foggia. Con Peralta ho giocato nella Ternana mentre Markic è croato. Sono una grande squadra sia dentro che fuori dal campo. Non c’è molta differenza con gli altri gruppi, con cui ho giocato in altre squadre. Ho giocato a Foggia con la Ternana come difensore. All’inizio giocavo tre quattro anni fa giocavo centrocampista ma dove vuole il mister giocherò“.

Rutjens: “Le mie caratteristiche principali sono: l’aggressività, colpi di testa e il contatto fisico. Sono un ragazzo che cura molto il fisico per stare al massimo. Nella difesa a tre mi piace fare il braccetto ed uso tutte e due i piedi ma giocherò dove vorrà il mister.

Ho parlato con mister Gallo, il primo che sono arrivato, ma già avevo informazioni su di lui, con un giocatore che aveva a Spezia e mi ha raccontato solo cose buone. Non conoscevo nessun giocatore del Foggia, personalmente. La squadra è un ottimo gruppo ed è molto forte. Il campionato di serie C è un livello top e molto competitivo. Per me è una grandissima opportunità e spero di fare bene e dare il massimo. Fisicamente sono pronto per giocare. A Malta abbiamo vinto la Coppa ed è stato bello giocare un preliminare di Conference League. Un’esperienza unica“.

A cura di Antonio Monaco