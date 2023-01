Riuniti di Foggia, inaugurata nuova Unità di Epatologia: “Centro di eccellenza”

Foggia, 12 gennaio 2023 – Si è tenuto ieri 11 gennaio alle ore 11.00, dopo la pausa legata alla pandemia Covid, l’inaugurazione dell’Unità Operativa Complessa di Epatologia a direzione Universitaria del Policlinico Foggia ospedaliero-universitario, diretta dal Prof. Gaetano Serviddio.

“La Regione Puglia ha creato questa Unità Operativa complessa a direzione Universitaria per offrire un centro specialistico di eccellenza per la ricerca, la cura e la formazione ai pazienti epatologici pugliesi”. – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche della Salute Dott. Rocco Palese.

“Il reparto che inauguriamo oggi lavora in condizioni di eccellenza da un po’ di tempo e vogliamo dare evidenza dei risultati che abbiamo conseguito con questa scelta, in silenzio con tanti sacrifici, e che crea un percorso innovativo per trasformare questa Azienda da Ospedali Riuniti in Policlinico e dare un’idea di compattezza, di ordine e di cure eccellenti per una popolazione che ne ha bisogno” – ha dichiarato il Commissario Straordinario del Policlinico Foggia ospedaliero-universitaria Dott. Giuseppe Pasqualone.

“L’Unità Operativa è nata per mettere a disposizione dei pazienti malati di fegato un centro specialistico di eccellenza per la ricerca, la cura e la formazione nell’ambito delle malattie epatiche – ha dichiarato il Prof. Gaetano Serviddio. – Oggi afferiscono 1.000 ricoveri l’anno per circa 5.000 prestazioni specialistiche che ci permettono di offrire le cure più innovative e di utilizzare le ultime ricerche per i pazienti epatologici pugliesi. E’ un centro di eccellenza e di tecnologie diagnostiche interventistiche e un’offerta assistenziale che spazia dalle epatiti virali alle malattie metaboliche, ai tumori del fegato e alle terapie innovative nell’ambito delle malattie rare. Permette la formazione avanzata, che innova in tecnologie, che è particolarmente attento ad una assistenza multidisciplinare con oncologi, gastroenterologi, chirurghi e radiologi d’eccellenza. L’obiettivo è fornire ai pazienti una offerta complessiva per permettendo loro un orientamento completo anche di nutrizione, supporto psicologico e possibilità e sostegno sociale. Questa è la festa della comunità foggiana che vede inaugurarsi la 1° Unità Operativa Complessa di Epatologia in Italia.”

“Sono doppiamente felice per questo riconoscimento nella funzione di Preside ed in qualità di decano di Medicina Interna. Ho creduto e sostenuto l’audace visione del mio miglio allievo, oggi Direttore dell’Epatologia, e condivido con lui questo grande traguardo” – ha aggiunto il Preside della Facoltà di Medicina Prof. Gianluigi Vendemiale.

“L’inaugurazione di questo reparto è un dono meraviglioso per far comprendere come la città abbia bisogno di questa realtà ospedaliera. Il luogo di umanizzazione più bello in questo territorio di Capitanata è proprio il servizio che offre il Policlinico di Foggia” – ha concluso l’Arcivescovo di Foggia-Bovino Monsignor Pelvi che ha incontrato i degenti e il personale sanitario.

