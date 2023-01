Stato attuazione piano di riequilibrio finanziario Comune di Manfredonia, assegnato termine del 15.01.2023

StatoQuotidiano.it, Bari – Manfredonia, 12 gennaio 2023. Con recente deliberazione, la Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti (Enrico Torri Presidente), ha assegnato il termine del 15 gennaio 2023 relativamente all’esame sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Manfredonia per il primo semestre 2022.

Con la citata delibera, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha disposto che l’Ente, in ottemperanza alle prescrizioni impartite con deliberazione n. 185/2021/PRSP, provveda a: –ricalcolare l’importo complessivo della massa passiva oggetto di ripiano decennale ex art. 243-bis, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo le indicazioni fornite con la citata delibera (decurtando dall’importo di € 14.892.984,93 la quota da riaccertamento straordinario di € 590.030,79; aggiungendo l’importo di € 146.410,89 e tenendo conto delle ricadute, sul risultato di amministrazione 2018, parte disponibile, della sottostima del FAL riscontrata nell’esercizio 2017);

-inserire nell’obiettivo del primo anno del piano (2019), l’intero importo della quota da riaccertamento straordinario di € 590.030,79 non recuperata nell’esercizio 2018, giusta previsione di cui all’art. 4, comma 2, del d.m. 2 aprile 2015;

-ricompilare, conseguentemente, il cronoprogramma di recupero dell’intero disavanzo a decorrere dal 2019 (anno di approvazione del piano di riequilibrio), utilizzando le seguenti tabelle, previste dalle linee guida per l’esame del piano di riequilibrio (Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR), Sezione Seconda – Risanamento, par. n. 2 (Ripiano del disavanzo di amministrazione), relative al cronoprogramma di rientro dell’intero disavanzo oggetto di risanamento, distinto per singole voci;

-compilare il prospetto relativo alla verifica del ripiano delle componenti del disavanzo di cui al punto 13.10.3 del principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, per il periodo 2019 – 2022, tenendo conto della sottostima del Fondo società partecipate riscontrata con riferimento all’esercizio 2019 (par. n. 15 della deliberazione n. 185/2021).

La durata del piano di riequilibrio, ai sensi dell’art. 243-bis comma 5-bis TUEL (in ragione del rapporto tra massa passiva fatta oggetto del ripiano e impegni del titolo I dell’ultimo rendiconto), è stata determinata in 10 anni (dal 2018 al 2027).