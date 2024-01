MANFREDONIA (FOGGIA) – Nuova partita in casa a porte chiuse per il Manfredonia.

E’ stata da poco pubblicata una nuova ordinanza da pare del commissario straordinario Rachele Grandolfo che stabilisce che anche la partita del Campionato Nazionale Under 19 fra Manfredonia Calcio 1932 vs Team Altamura del giorno 13 gennaio 2024 ore 14.30 verrà disputato a porte chiuse in quanto lo stadio “Miramare” risulta ancora non agibile, nonostante i lavori di adeguamento in corso.

Gli stessi lavori hanno provocano feroci critiche da parte di molti cittadini.

“In data 05.01.2024, si legge nell’ordinanza – in sede di riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, si è ritenuto di non poter procedere alla concessione della certificazione di agibilità dell’impianto sportivo; in considerazione anche della mancata conclusione del procedimento per il rilascio del certificato prevenzione incendi

(CPI) necessario ai fini del rilascio del certificato di agibilità e della mancanza della produzione di certificazione di competenza della società concessionaria”.

Si aggiunge inoltre che “sono risultati infruttuosi tutti i tentativi esperiti per individuare soluzioni alternative e disputare la partita di calcio in altro impianto sportivo idoneo allo scopo”.