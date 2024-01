VadovetiportailGolfo. De Luca: "Per vincere unire le persone. Candidato a sindaco? Dai 5 Stelle"

Manfredonia. “Alla base del primo scioglimento del Consiglio Comunale (2019) c ’è stato il problema serio della non tenuta dei conti. Nelle due giunte Riccardi, quando dallo Stato i fondi hanno cominciato a ridursi, si è continuato a spendere. Durante la seconda consiliatura Riccardi sono diventato consigliere indipendente a causa della mia fuoriuscito dal Movimento Est. Comunque politicamente facevo parte del gruppo dei verdi e sono rimasto (in carica) fino all’approvazione del piano di rientro, per senso di responsabilità, per evitare il default. Dopodiché abbiamo deciso di non essere più della partita perché c’erano delle divergenze“.

“Stiamo trattando con diverse liste civiche per trovare un luogo comune. Se possibile, vorremmo utilizzare il simbolo di Europa verde. I verdi sono a vocazione di centro-sinistra. Nella seconda consiliatura Riccardi si è partiti con 18 consiglieri e si è finiti in 11. Il problema era la presenza di tante liste”.

Lo ha detto a StatoQuotidiano.it, nel corso di #VadovetiportailGolfo di Salvatore Clemente, il dr. Alfredo De Luca, portavoce maschile della sezione di manfredonia di Europa Verde

“Il problema è che per vincere (le elezioni) bisogna mettere insieme le persone. Oggi i partiti hanno un controllo (sui consiglieri) molto limitato. Oggi si dà molto più spazio ai singoli e questo diventa un problema perché ogni consigliere vuole contare qualcosa”, ha detto De Luca.

“A noi interessa che questa volta il sindaco venga dal Movimento 5 Stelle, perché il PD, sebbene stia rinnovando la sua classe dirigente, ha rappresentato per 20 anni un ceto dirigente che ha governato Manfredonia. Tra gli obiettivi da perseguire, innanzitutto la giustizia sociale, quindi attenzione alle povertà. Affianco a questa, la giustizia climatica, ambientale. Abbiamo bisogno di adeguare la resilienza della Città a quelli che sono gli scenari”.

Altro obiettivo la forestazione periurbana.

“Abbiamo bisogno di molti spazi da rimboschire. Le periferie sono piene di vuoti. Dobbiamo quindi rivedere il PUG. Non c’è bisogno di fare investimenti enormi nel verde. Poi sono necessari interventi per evitare le alluvioni, perché sono previsti periodi di siccità e di alluvioni. Quindi mettere in sicurezza soprattutto la zona di Siponto. Ci sono progetti per oltre 20 milioni di euro che ci auspichiamo vadano in porto velocemente”.

“Abbiamo proposto nel 2018 l’utilizzo delle acque reflue del depuratore in agricoltura. Ancora, ampliare le zone irrigue del nostro comprensorio. Nonostante sia più grande come territorio rispetto ad altri, abbiamo meno zone irrigue rispetto a Foggia, San Severo, Cerignola”.