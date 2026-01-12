Edizione n° 5944

BALLON D'ESSAI

ASSOLTI APPELLO // Frode sulle mascherine durante lockdown in Puglia, tutti assolti in appello
12 Gennaio 2026 - ore  20:48

CALEMBOUR

"FORSE UN METEORITE" // Boato e bagliore nel Barese, paura tra Turi, Casamassima e Valenzano: “Forse un meteorite”
12 Gennaio 2026 - ore  20:41

Abbandono di animali in Puglia, nuovi casi tra Foggiano e Barese. Enpa: "Numeri ancora allarmanti"

L’emergenza abbandono di animali in Puglia continua a registrare nuovi episodi

Redazione
Redazione
12 Gennaio 2026
12 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia

BARI – L’emergenza abbandono di animali in Puglia continua a registrare nuovi episodi. Nelle ultime ore l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) è intervenuto in due distinti casi a San Severo e Barletta, riportando l’attenzione su un fenomeno che, nonostante le campagne di sensibilizzazione, resta diffuso e strutturale.

A San Severo, nel Foggiano, una cagnolina è stata trovata legata con il proprio guinzaglio a un cestino dei rifiuti, in un’area verde della città. Accanto all’animale erano stati lasciati una coperta e del cibo. A intervenire sono stati i volontari dell’Enpa di San Severo, che hanno recuperato la cagnolina, visibilmente spaventata, e l’hanno trasferita in canile, dove è attualmente al sicuro in attesa delle valutazioni veterinarie e di una possibile adozione.

Un secondo intervento è avvenuto a Barletta, nel Barese, dove una volontaria ha soccorso una cagnolina abbandonata lungo una strada di campagna. L’animale presentava una grave patologia tumorale ed è stato immediatamente trasferito in una clinica veterinaria per le cure necessarie. L’Enpa Barletta ha avviato le procedure per tentare di risalire al proprietario e ha rivolto un appello ai cittadini affinché forniscano eventuali informazioni utili.

Ai due casi si aggiunge il salvataggio di quattro cuccioli di cane appena nati, avvenuto sempre nel Foggiano, trovati in condizioni critiche e messi in sicurezza dai volontari.

I dati Enpa 2025

Gli episodi si inseriscono in un quadro regionale preoccupante. Secondo i dati Enpa relativi al 2025, in Puglia sono stati recuperati 2.550 cani, tra animali vaganti e ceduti, di cui 753 privi di microchip. A questi si aggiungono 175 cani sequestrati per maltrattamenti. Per quanto riguarda i felini, sono stati soccorsi 3.750 gatti, inclusi 1.750 cuccioli.

Numeri che, sottolinea l’Enpa, confermano come l’abbandono e il maltrattamento degli animali rappresentino ancora una vera emergenza sociale, che richiede controlli più efficaci, una maggiore responsabilità da parte dei proprietari e il rafforzamento delle attività di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio.

1 commenti su "Abbandono di animali in Puglia, nuovi casi tra Foggiano e Barese. Enpa: “Numeri ancora allarmanti”"

  1. L’ abbandono dei rifiuti in largo delle Euforbie e le stelle stanno a guardare,Fate qualcosa siamo costretti a vivere con i topi e poi davanti a una fermata del bus per favore amministratori poco attenti

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO