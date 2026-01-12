Edizione n° 5944

Annabella Martinelli, ritrovata la bicicletta ma della 22enne nessuna traccia

MISTERO ANNABELLA Annabella Martinelli, ritrovata la bicicletta ma della 22enne nessuna traccia

Si infittisce il mistero sulla scomparsa della studentessa 22enne di Padova di cui non si hanno più notizie dal giorno dell’Epifania

Ricerche per Annabella Martinelli: nessuna traccia della studentessa scomparsa

Ricerche per Annabella Martinelli: nessuna traccia della studentessa scomparsa - PH BOLOGNATODAY.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
PADOVA

PADOVA – Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Padova di cui non si hanno più notizie dal giorno dell’Epifania. La giovane si era allontanata da casa in bicicletta e il mezzo è stato ritrovato nei giorni scorsi a Teolo, ai piedi dei Colli Euganei. Un dettaglio, però, alimenta nuovi interrogativi: la bici era legata con il lucchetto, particolare che, secondo gli inquirenti, renderebbe poco compatibile l’ipotesi del suicidio.

Annabella, capelli biondi con le punte rosa, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza il 6 gennaio, mentre lasciava Padova diretta verso Villa di Teolo. Le immagini mostrano la ragazza imboccare una salita verso Castelnuovo e, dopo il primo tornante, svoltare su via Euganea Villa invece di proseguire lungo la strada provinciale. È in quel punto che avrebbe parcheggiato la bicicletta, assicurandola con il lucchetto, per poi proseguire a piedi.

Da quel momento della 22enne si sono perse le tracce. Il suo telefono cellulare ha agganciato per l’ultima volta le celle della zona e da allora risulta spento o comunque non più raggiungibile.

Le ricerche

La Prefettura di Padova ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Le operazioni si concentrano sul versante nord dei Colli Euganei, in un’area di circa 20 chilometri. Gli investigatori ritengono infatti improbabile che la giovane si sia potuta allontanare molto a piedi.

Impegnati nelle ricerche vigili del fuoco, soccorso alpino, unità cinofile del Nucleo Forestale dei Carabinieri, forze dell’ordine e volontari della Protezione civile. Utilizzato anche l’elicottero dei vigili del fuoco di Venezia per perlustrare dall’alto l’area collinare.

Le ipotesi

Il ritrovamento della bicicletta chiusa con il lucchetto ha spinto gli inquirenti a escludere, almeno al momento, il gesto volontario. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire le ultime ore della giovane e verificare se avesse un appuntamento con qualcuno. Oltre ai familiari, sono già stati ascoltati amici e conoscenti.

Fonte: Tgcom24.com .

LASCIA UN COMMENTO