Bari, si è insediato il nuovo Questore: Annino Gargano alla guida della Polizia di Stato

BARI – Si è insediato questa mattina il nuovo Questore di Bari. A guidare la Polizia di Stato nel capoluogo pugliese è il dr. Annino Gargano, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, ufficialmente in carica da oggi.

Originario di Amalfi, in provincia di Salerno, coniugato e padre di una figlia, Gargano vanta una lunga e articolata carriera nelle file della Polizia di Stato, iniziata nel 1990 con la frequenza del corso quadriennale di formazione per Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma.

Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, tra cui quelli di Vice Dirigente della Squadra Mobile e Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Parma. Ha successivamente diretto la Squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Viareggio-Versilia” e la Squadra Mobile della Questura di Lucca.

Dopo l’esperienza alla guida della Squadra Mobile e della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce, da Primo Dirigente è stato per tre anni a capo della Squadra Mobile di Genova. In seguito è rientrato in Puglia, assumendo la direzione della Squadra Mobile di Bari, dove ha coordinato, insieme alla Procura della Repubblica, complesse indagini su gravi reati contro il patrimonio e la persona, compresi omicidi di matrice mafiosa avvenuti nel quartiere Japigia e in altri centri della provincia, tra cui quello di Anna Rosa Tarantino, uccisa a Bitonto il 30 dicembre 2017.

Nel 2018, con la nomina a Dirigente Superiore, ha prestato servizio a Roma presso l’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ricoprendo anche l’incarico di Direttore del Servizio Ispettivo e di Controllo.

Dal 16 maggio 2019 al 30 settembre 2020 è stato Questore di Vibo Valentia, per poi assumere lo stesso incarico a Chieti dal 1° ottobre 2020 al 19 aprile 2022. Il 20 aprile 2022 è diventato Questore di Brindisi, ruolo ricoperto fino al febbraio 2024, prima del trasferimento a Messina, sua ultima sede prima dell’approdo a Bari.

Nell’agosto 2024 è stato nominato Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi encomi e attestati di lode per i risultati conseguiti nel contrasto alla criminalità diffusa e organizzata, in particolare di stampo mafioso.

Parallelamente all’attività operativa, il dr. Gargano ha svolto anche incarichi di docenza: è stato docente di tecniche investigative, diritto e procedura penale presso istituti di istruzione, la Scuola Internazionale di Alta Formazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, università italiane e master di secondo livello in Scienze di Polizia. Ha inoltre partecipato come relatore a convegni in Italia e all’estero sui temi del crimine organizzato, della tratta di esseri umani e della violenza di genere.

Con il suo insediamento, la Questura di Bari si prepara ad affrontare le sfide legate alla sicurezza del territorio sotto la guida di un dirigente di comprovata esperienza.