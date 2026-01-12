ROMA – È ufficiale l’esclusione della Trapani Shark dal campionato di Serie A di basket per la stagione sportiva 2025-2026. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice sportivo nazionale della FIP, al termine del confronto tra Federbasket e Lega Basket Serie A, e accompagnato da una sanzione pecuniaria di 600mila euro. Il club siciliano mantiene comunque il diritto di iscriversi ai campionati senior a libera partecipazione.

Secondo quanto comunicato, vengono annullate tutte le partite disputate finora da Trapani, come previsto dall’articolo 17 del Regolamento Esecutivo Gare: i risultati ottenuti dal club vengono quindi cancellati e non saranno più conteggiati in classifica.

Le motivazioni: “alterata l’uguaglianza competitiva”

Alla base della decisione – spiega il Giudice sportivo – ci sarebbe “una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo”, legata allo schieramento di una formazione ritenuta “evidentemente non in grado di competere con l’avversaria”. Per la giustizia sportiva, la scelta sarebbe stata un espediente per disputare formalmente la gara ed evitare una seconda rinuncia che avrebbe comportato il ritiro definitivo dal campionato. Da qui l’assimilazione della condotta a una vera e propria rinuncia.

Il caso fa riferimento in particolare alla gara Trapani Shark–Dolomiti Energia Trento del 10 gennaio 2026, chiusa dopo pochi minuti del primo quarto per inferiorità numerica, dopo una serie di abbandoni del campo e indisponibilità dichiarate.

Ammenda e inibizione

Oltre all’esclusione, è stata applicata l’ammenda da 600.000 euro (dodici volte quella prevista per la prima rinuncia, secondo il Regolamento di Giustizia). Il presidente Valerio Antonini è stato inoltre inibito per tre mesi.

Disposta anche la trasmissione degli atti agli uffici competenti per lo svincolo degli atleti senior e l’annullamento dei tesseramenti collegati, secondo le procedure federali.

Come cambia il campionato

Con l’uscita di scena di Trapani, la Serie A passa da 16 a 15 squadre. La cancellazione dei risultati modifica la classifica e incide anche sulle proiezioni in vista della Final Eight di Coppa Italia. Inoltre, a fine stagione, le retrocessioni previste scenderebbero da due a una.

Fonte: Sportmediaset (testo rielaborato).