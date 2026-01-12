BARI – Un boato improvviso, seguito da un intenso bagliore nel cielo, ha seminato paura nel pomeriggio nelle campagne del Barese, in particolare tra i territori di Turi, Casamassima e Valenzano. Numerose segnalazioni sono arrivate dai residenti, alcuni dei quali hanno riferito di aver sentito tremare i vetri delle abitazioni.

L’episodio, tutt’altro che frutto di suggestione collettiva, è stato documentato da un video diventato virale sui social, diffuso inizialmente da alcune pagine Facebook locali, tra cui “Amo Casamassima”. Le immagini mostrano chiaramente un forte rumore seguito, pochi istanti dopo, da un bagliore visibile nel cielo.

Sulle cause dell’accaduto restano al momento solo ipotesi. Tra le prime, quella di una scossa di terremoto, rapidamente esclusa dall’Ingv, che non ha registrato alcun evento sismico nella zona. Prende invece corpo l’ipotesi del passaggio o della caduta di un meteorite, o di piccoli frammenti che potrebbero essersi disintegrati o schiantati al suolo.

Al momento non sono arrivati commenti ufficiali dalle autorità competenti, che stanno valutando le segnalazioni e i filmati circolati in rete per chiarire la natura del fenomeno.

Fonte: Leggo.it (testo rielaborato).