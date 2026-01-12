Cerignola, al via i lavori nell’ex Pronto Soccorso: investimento da 1,82 milioni di euro

CERIGNOLA – Sono iniziati i lavori di rifunzionalizzazione dell’ex Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola. L’intervento, promosso da ASL Foggia, rientra nella strategia di potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza ed è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo complessivo di 1,82 milioni di euro.

Il progetto prevede una profonda riqualificazione degli ambienti dopo l’attivazione del nuovo Pronto Soccorso. In particolare, sarà rafforzata la separazione delle aree dedicate ai diversi livelli di emergenza, ampliati gli spazi di attesa e creati ambienti più adeguati per l’osservazione breve, nel rispetto delle più recenti normative regionali e nazionali in materia sanitaria.

Il progetto

Nel dettaglio, l’intervento comprende la ridefinizione delle aree di triage, il potenziamento degli spazi per i codici rossi, arancio/azzurro e verdi, la separazione delle sale per le emergenze maggiori e per la chirurgia d’urgenza, oltre alla riorganizzazione dei percorsi interni per pazienti, operatori e mezzi di soccorso. Prevista anche l’eliminazione delle aree dedicate alla gestione dell’emergenza Covid, ormai superate, e l’adozione di nuovi standard di finitura e funzionalità, con particolare attenzione all’umanizzazione degli spazi di cura e alla predisposizione per future implementazioni tecnologiche, come una possibile area per angio-TAC.

L’intervento è finanziato con risorse PNRR – Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1.1 – e i lavori, affidati all’impresa C.N. Costruzioni Generali Spa, dovrebbero concludersi entro la fine di ottobre 2026.

All’avvio del cantiere erano presenti il Direttore generale di ASL Foggia, Antonio Nigri, il direttore dell’Area Gestione Tecnica Marcello Tedone e il dirigente responsabile della struttura PRAGMA Arcangelo Di Puppo. «Questo progetto – ha dichiarato Nigri – rappresenta un tassello fondamentale della strategia di potenziamento del Presidio Ospedaliero di Cerignola, condivisa con la Regione Puglia. Non è una semplice ristrutturazione, ma un intervento strutturale che rafforza il ruolo del DEA di Primo Livello e migliora l’organizzazione dei percorsi di emergenza per un bacino di utenza molto ampio». Sulla stessa linea Tedone: «La rifunzionalizzazione degli spazi è stata progettata per restituire alla comunità ambienti moderni, funzionali e coerenti con la programmazione sanitaria regionale»