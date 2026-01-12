Davide Astori, il fratello: «Lavoriamo per trovare una cura per la cardiomipatia»

Una lastra di rame, segnata e squarciata da un fiore che cerca il sole, custodisce la memoria di Davide Astori nel cimitero di San Pellegrino. Disegnata da Bruno Astori, architetto e fratello del capitano viola, la tomba non è solo un monumento: è il simbolo di una forza che non si è spezzata il 4 marzo 2018. Oggi quell’energia è diventata un’associazione impegnata a prevenire tragedie simili, guidata da Marco e Bruno Astori.

La battaglia per la verità

La morte di Davide, come confermato dalle sentenze, si poteva evitare. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, una diagnosi più attenta avrebbe rilevato la cardiomiopatia aritmogena che lo ha colpito. Questo ha trasformato il dolore in impegno scientifico: la famiglia Astori finanzia un farmaco sperimentale al Monzino di Milano e sviluppa un database digitale per la ricerca sulle malattie cardiache ereditarie. L’obiettivo è prevenire altri casi tragici, come quelli di Christian Eriksen e Daniele Bove.

Il ricordo di Davide

Davide era un uomo solare, capace di scherzare anche nei momenti più seri. «Si definiva “designer di fama mondiale e calciatore nel tempo libero”», racconta Bruno. Ma la sua eredità va ben oltre l’ironia: compagni come Chiellini, Buffon e Milan Badelj ricordano la sua capacità di parlare “la lingua universale del cuore”. Per lui, l’uomo veniva prima del campione. Ancora oggi, i cori delle curve di Firenze, Cagliari e Roma risuonano in memoria di quel ragazzo speciale.

Dal dolore alla concretezza

Oltre il lutto, la famiglia Astori ha costruito un percorso concreto: in Italia sta nascendo il primo programma certificato per diagnosticare e curare le malattie cardiache ereditarie. Grazie a cene di raccolta fondi e collaborazioni con il Coni e il Ministero dello Sport, stanno aprendo porte prima chiuse, creando sinergie tra medici e istituzioni con un solo scopo: proteggere tutti gli atleti.

Bruno spiega: «L’impegno si muove su due binari: nuove norme e ricerca d’avanguardia. Abbiamo costituito un comitato scientifico di alto profilo e, insieme al Monzino, finanziamo uno studio su un farmaco che può frenare la cardiomiopatia aritmogena. Oggi un trial clinico coinvolge cento pazienti: la speranza è concreta».

La prevenzione come eredità

Il legame con Bergamo resta forte, ma è nel futuro che Davide rivive. Nella piccola Vittoria, sua figlia, definita dallo zio «cocciuta come il papà», la memoria del capitano continua a guidare le scelte della famiglia. Mentre la Fiorentina affronta le sfide sul campo, gli Astori giocano la partita più importante: quella della prevenzione. Come dice Bruno, «salvare anche una sola vita grazie a questi sforzi basta a dare un senso a tutto questo vuoto».

Lo riporta Leggo.it