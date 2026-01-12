Edizione n° 5943

BALLON D'ESSAI

CRANS-MONTANA NEXOBRID // Crans-Montana, emergenza farmaci per i feriti: il Nexobrid carente in Italia
12 Gennaio 2026 - ore  08:42

CALEMBOUR

SPACCATA FOGGIA // Foggia, assalto notturno in centro: furto con spaccata ai danni di “Bike e Co”
11 Gennaio 2026 - ore  10:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Droga, aggravante “quantitativo ingente”: inammissibile ricorso 33enne di San Marco in Lamis. Resta ai domiciliari

DROGA SAN MARCO IN LAMIS Droga, aggravante “quantitativo ingente”: inammissibile ricorso 33enne di San Marco in Lamis. Resta ai domiciliari

Il quadro cautelare era già passato al vaglio del Tribunale di Bari

Corte_suprema_di_cassazione_a_Roma

Corte_suprema_di_cassazione_a_Roma

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Cronaca // Gargano //

ROMA/BARI. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione (Sezione VI penale) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da G.R., nato a San Marco in Lamis (Foggia), classe 1992, contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Bari – il 15 maggio 2025 – aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei suoi confronti.

La vicenda ruota attorno a un procedimento per violazione del d.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti): G.R. è indagato per il reato previsto dall’articolo 73, comma 4, con la contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 80, comma 2.

Il quadro cautelare era già passato al vaglio del Tribunale di Bari, che – riferisce la Suprema Corte – aveva rigettato l’appello del Pubblico Ministero e, di conseguenza, confermato i domiciliari.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha proposto un unico motivo, lamentando una violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’art. 80.  In particolare, secondo la tesi dell’indagato, il Tribunale avrebbe confermato illegittimamente l’aggravante pur in presenza di un valore di principio attivo ricavabile ritenuto “sotto-soglia” (pari a 1,63 kg), fondando invece il giudizio su una prognosi legata al quantitativo che sarebbe stato ottenibile in caso di completa maturazione delle piante rinvenute.

Un’impostazione che – sempre secondo il ricorrente – si porrebbe in contrasto con principi già affermati dalle Sezioni Unite, richiamate nel provvedimento (“Biondi” e “Polito”). La Suprema Corte, tuttavia, non entra nel merito della questione sull’aggravante. Il punto decisivo è processuale: per i giudici di legittimità il ricorso è inammissibile perché il motivo sollevato riguarda una questione nuova, che non era stata dedotta davanti al Tribunale dell’appello cautelare.

La Cassazione ricostruisce l’oggetto dell’appello cautelare: il Pubblico Ministero, si legge, aveva investito il Tribunale solo di profili relativi all’adeguatezza della misura e alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. In quel contesto, la difesa avrebbe fatto leva soprattutto sul tempo trascorso, sul comportamento dell’indagato e anche sulla confessione resa, senza però contestare specificamente – in quella sede – l’aggravante già ritenuta nel provvedimento genetico. Da qui la conclusione: il motivo proposto in Cassazione non può essere esaminato perché non è stato portato tempestivamente all’attenzione del giudice competente nella fase precedente. All’esito, la Corte dichiara l’inammissibilità e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO