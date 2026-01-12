ROMA/BARI. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione (Sezione VI penale) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da G.R., nato a San Marco in Lamis (Foggia), classe 1992, contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Bari – il 15 maggio 2025 – aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei suoi confronti.

La vicenda ruota attorno a un procedimento per violazione del d.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti): G.R. è indagato per il reato previsto dall’articolo 73, comma 4, con la contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 80, comma 2.

Il quadro cautelare era già passato al vaglio del Tribunale di Bari, che – riferisce la Suprema Corte – aveva rigettato l’appello del Pubblico Ministero e, di conseguenza, confermato i domiciliari.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha proposto un unico motivo, lamentando una violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’art. 80. In particolare, secondo la tesi dell’indagato, il Tribunale avrebbe confermato illegittimamente l’aggravante pur in presenza di un valore di principio attivo ricavabile ritenuto “sotto-soglia” (pari a 1,63 kg), fondando invece il giudizio su una prognosi legata al quantitativo che sarebbe stato ottenibile in caso di completa maturazione delle piante rinvenute.

Un’impostazione che – sempre secondo il ricorrente – si porrebbe in contrasto con principi già affermati dalle Sezioni Unite, richiamate nel provvedimento (“Biondi” e “Polito”). La Suprema Corte, tuttavia, non entra nel merito della questione sull’aggravante. Il punto decisivo è processuale: per i giudici di legittimità il ricorso è inammissibile perché il motivo sollevato riguarda una questione nuova, che non era stata dedotta davanti al Tribunale dell’appello cautelare.

La Cassazione ricostruisce l’oggetto dell’appello cautelare: il Pubblico Ministero, si legge, aveva investito il Tribunale solo di profili relativi all’adeguatezza della misura e alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. In quel contesto, la difesa avrebbe fatto leva soprattutto sul tempo trascorso, sul comportamento dell’indagato e anche sulla confessione resa, senza però contestare specificamente – in quella sede – l’aggravante già ritenuta nel provvedimento genetico. Da qui la conclusione: il motivo proposto in Cassazione non può essere esaminato perché non è stato portato tempestivamente all’attenzione del giudice competente nella fase precedente. All’esito, la Corte dichiara l’inammissibilità e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.