ROMA – Recupero record nel 2024 sul fronte della lotta all’evasione e un cambio di passo nei controlli fiscali in vista del 2026. Con l’avvio del nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate ha rafforzato una strategia basata su verifiche più selettive, supportate da strumenti digitali e incroci di dati, con l’obiettivo di concentrare le ispezioni sui contribuenti ritenuti a maggiore rischio.

Secondo la programmazione contenuta nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), entro la fine del 2026 sono previsti 320mila accertamenti fiscali. A questi si aggiungono circa 75mila verifiche programmate dalla Guardia di Finanza, per un totale di 395mila controlli.

Il ruolo di Sogei e l’incrocio delle banche dati

A rendere operativa l’analisi su larga scala è Sogei, la società IT del Ministero dell’Economia, che elabora e mette in relazione una rete di oltre 200 banche dati, confrontando informazioni come conti correnti, spese e ricavi. L’obiettivo dichiarato è ridurre tempi e costi dei controlli e indirizzare le verifiche verso i casi più “sensibili”.

Isa: punteggi e profili a rischio

Il perno della selezione resta il sistema degli Indicatori sintetici di affidabilità (ISA), che assegna a ogni titolare di partita Iva un punteggio da 1 a 10. La soglia considerata “adeguata” è 8: chi supera questo livello può beneficiare di una minore esposizione agli accertamenti e di alcune agevolazioni, tra cui l’esenzione dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 70mila euro. Al contrario, un punteggio più basso può aumentare l’attenzione del Fisco, senza però implicare automaticamente un’evasione accertata.

Algoritmi e segnali di “allerta”

Il punteggio ISA viene determinato tramite un algoritmo che combina variabili contabili e strutturali, tenendo conto anche del contesto economico e territoriale. L’incrocio crescente tra dati e indicatori può far partire richieste di chiarimenti; in assenza di risposte, il passaggio da una segnalazione a un accertamento formale può diventare più rapido. Tra gli elementi che possono generare sospetti rientrano, ad esempio, ricavi dichiarati molto bassi a fronte di costi elevati, come un numero significativo di dipendenti o affitti onerosi.

Focus sulle imprese di medie dimensioni e concordato preventivo

Nel 2026 l’attenzione dei controlli dovrebbe aumentare soprattutto sulle imprese di medie dimensioni, con un incremento delle ispezioni indicato fino al 20%, destinato a crescere ulteriormente nei due anni successivi. Tra gli strumenti che possono ridurre il rischio di accertamenti più invasivi viene citato anche il concordato preventivo biennale, che consente di definire in anticipo con il Fisco i redditi imponibili per i due anni successivi, a condizioni vincolanti.

I richiami della Cedu sui dati bancari

La strategia di contrasto al sommerso, fondata su controlli più capillari e sull’accesso ai dati, si intreccia con il tema delle garanzie per i contribuenti. Una recente decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha invitato l’Italia a rivedere le norme che regolano l’accesso e l’analisi dei dati bancari, evidenziando la necessità di limitare discrezionalità e rafforzare la possibilità di verificare la legittimità delle misure adottate.

Fonte: Sky TG24 (testo rielaborato).

