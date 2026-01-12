Vico del Gargano ha inaugurato la quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano con oltre 500 spettatori nelle prime due serate, sabato 10 e domenica 11 gennaio, all’auditorium Lanzetta. Applausi a scena aperta hanno accolto la compagnia napoletana “Camilla a Colazione” con la commedia esilarante “Non sono un gigolò”, segno di un avvio di rassegna all’insegna di risate e coinvolgimento del pubblico.

Alla prima serata hanno partecipato importanti ospiti, tra cui il consigliere regionale Raffaele Piemontese, il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio, l’assessore alla Cultura Rita Selvaggio e il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Vico, Michelangelo Ciolini.

Il Festival proporrà complessivamente 15 appuntamenti fino al 15 marzo 2026, alternando spettacoli teatrali a iniziative culturali e formative. Domenica 18 gennaio, ad esempio, si terrà una conferenza con Alberto Pellai, medico-psicoterapeuta e scrittore, e Barbara Tamborini, psicopedagogista, sul fenomeno “hikikomori”, ragazzi che si isolano dal mondo. La conferenza sarà preceduta, sabato 17 gennaio, dallo spettacolo “Abbasso i mariti” della Filodrammatica L’Antica Fraschetta di Arezzo.

Ogni fine settimana, l’auditorium Lanzetta ospiterà spettacoli e iniziative che valorizzano il teatro popolare come strumento di aggregazione, formazione e riflessione. Sul palco si alterneranno compagnie e artisti provenienti da Napoli, Arezzo, Teramo, Avellino, Bari, Pordenone, Caserta, Roma e Milano.

Il Festival è sostenuto dal Comune di Vico del Gargano, con il patrocinio della Provincia di Foggia e del Parco del Gargano, ed è organizzato dall’associazione ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun, che quest’anno celebra 32 anni di attività, con il supporto della Pro Loco di Vico del Gargano e della FITA.