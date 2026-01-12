Edizione n° 5944

Home // Gargano // Festival del Teatro Popolare del Gargano: boom di pubblico per le serate inaugurali

FESTIVAL GARGANO Festival del Teatro Popolare del Gargano: boom di pubblico per le serate inaugurali

Vico del Gargano ha inaugurato la quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano con oltre 500 spettatori nelle prime due serate

Festival del Teatro Popolare del Gargano: boom di pubblico per le serate inaugurali

Festival del Teatro Popolare del Gargano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

Vico del Gargano ha inaugurato la quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano con oltre 500 spettatori nelle prime due serate, sabato 10 e domenica 11 gennaio, all’auditorium Lanzetta. Applausi a scena aperta hanno accolto la compagnia napoletana “Camilla a Colazione” con la commedia esilarante “Non sono un gigolò”, segno di un avvio di rassegna all’insegna di risate e coinvolgimento del pubblico.

Alla prima serata hanno partecipato importanti ospiti, tra cui il consigliere regionale Raffaele Piemontese, il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio, l’assessore alla Cultura Rita Selvaggio e il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Vico, Michelangelo Ciolini.

Il Festival proporrà complessivamente 15 appuntamenti fino al 15 marzo 2026, alternando spettacoli teatrali a iniziative culturali e formative. Domenica 18 gennaio, ad esempio, si terrà una conferenza con Alberto Pellai, medico-psicoterapeuta e scrittore, e Barbara Tamborini, psicopedagogista, sul fenomeno “hikikomori”, ragazzi che si isolano dal mondo. La conferenza sarà preceduta, sabato 17 gennaio, dallo spettacolo “Abbasso i mariti” della Filodrammatica L’Antica Fraschetta di Arezzo.

Ogni fine settimana, l’auditorium Lanzetta ospiterà spettacoli e iniziative che valorizzano il teatro popolare come strumento di aggregazione, formazione e riflessione. Sul palco si alterneranno compagnie e artisti provenienti da Napoli, Arezzo, Teramo, Avellino, Bari, Pordenone, Caserta, Roma e Milano.

Il Festival è sostenuto dal Comune di Vico del Gargano, con il patrocinio della Provincia di Foggia e del Parco del Gargano, ed è organizzato dall’associazione ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun, che quest’anno celebra 32 anni di attività, con il supporto della Pro Loco di Vico del Gargano e della FITA.

