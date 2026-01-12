Edizione n° 5943

BALLON D'ESSAI

12 Gennaio 2026 - ore  08:42

CALEMBOUR

11 Gennaio 2026 - ore  10:47

Fugge dopo l'incidente e non soccorre i feriti: bocciato ricorso 26enne di San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO INCIDENTE Fugge dopo l’incidente e non soccorre i feriti: bocciato ricorso 26enne di San Giovanni Rotondo

Al centro della vicenda c’è un incidente avvenuto a San Giovanni Rotondo il 22 maggio 2018

Controlli Carabinieri notte (ph Umbria Journal)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Cronaca // Gargano //

Roma, 12 gennaio 2026. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione (Sezione IV penale) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da E.R. (classe 1999, San Giovanni Rotondo) contro la sentenza della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per omissione di assistenza dopo un sinistro stradale (art. 189, comma 7, Codice della strada).

Al centro della vicenda c’è un incidente avvenuto a San Giovanni Rotondo il 22 maggio 2018: secondo quanto ricostruito nei due gradi di merito, l’imputata era alla guida di un’auto senza patente, perché le era stata ritirata poche settimane prima, e sarebbe rimasta coinvolta nello scontro dal quale due persone hanno riportato lesioni giudicate guaribili in venti giorni. Dopo l’impatto, però, non avrebbe prestato l’assistenza dovuta ai feriti.

Nel ricorso in Cassazione, la difesa aveva contestato soprattutto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: a suo dire, i giudici avrebbero motivato in modo generico, “quasi” ritenendo il reato di per sé ostativo alla causa di non punibilità, e avrebbero dato un peso eccessivo alle conseguenze dell’incidente. La linea difensiva puntava anche su alcuni elementi ritenuti favorevoli: lesioni “lievi”, mancata costituzione di parte civile delle persone offese e il fatto che l’imputata si sarebbe fermata prima di allontanarsi, contattando poi i Carabinieri.

Per la Suprema Corte, però, la doglianza non regge.

Nel provvedimento (udienza 17 dicembre 2025), i giudici richiamano la valutazione già compiuta in appello: il “bisogno di pena” è stato ancorato alla condotta concreta tenuta subito dopo lo scontro e alle conseguenze lesive del sinistro. E, soprattutto, la ricostruzione dell’imputata — l’allontanamento motivato dal panico e dal malore della passeggera — è stata ritenuta smentita dall’istruttoria.

Dalle deposizioni raccolte, infatti, sarebbe emerso che la discesa dall’auto non fu dettata dalla preoccupazione per chi si trovava sull’altra vettura, ma ebbe “l’unico scopo” di verificare eventuali danni al mezzo, senza alcuna manifestazione di interesse per le condizioni delle persone coinvolte. Un quadro che, secondo la Cassazione, giustifica la valutazione dei giudici di merito e rende il ricorso “manifestamente infondato”, perché finisce per contrapporre una lettura alternativa dei fatti a quella motivata in sentenza.

Con la pronuncia di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

LASCIA UN COMMENTO