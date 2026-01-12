La notte dei Golden Globe 2026 ha una nuova conferma e una grande novità: Timothée Chalamet e Kylie Jenner ancora insieme, affiatati e romantici, ma soprattutto la vittoria dell’attore come miglior interprete in un film commedia per Marty Supreme. Seduti fianco a fianco al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, i due hanno condiviso un momento destinato a restare tra i più emozionanti della serata.

Visibilmente commosso, Chalamet, 30 anni, ha baciato la compagna prima di salire sul palco. Nel suo discorso ha scelto toni sobri e personali, ringraziando colleghi e famiglia. «Mio padre mi ha insegnato fin da piccolo il valore della gratitudine», ha raccontato, ricordando come anche le edizioni passate, lasciate senza premi, siano state comunque occasioni di crescita e riconoscenza.

Poi la dedica più attesa, pronunciata senza esitazioni: «Ai miei genitori, alla mia compagna: vi amo. Grazie di cuore». Dalla platea, Kylie Jenner ha risposto con un sorriso emozionato, suggellando un legame ormai consolidato anche sotto i riflettori.

Non è la prima volta che Chalamet rende pubblica la sua riconoscenza. Solo una settimana prima, ai Critics Choice Awards, aveva ringraziato la fidanzata con parole altrettanto intense, sottolineando come il loro rapporto sia stato fondamentale nel suo percorso personale e professionale. Una storia che continua a intrecciare successi, affetto e complicità, anche sul palcoscenico dei grandi premi.

Lo riporta vanityfair.it.